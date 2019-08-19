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Yeni evlenen çift su sorununa böyle dikkat çekti

Kayseri'nin Develi ilçesinde geçtiğimiz günlerde evlenen Burak ve Ayşe Kılıf çifti su sorununa dikkat çekmek için gelin arabasına 'Mutluluğumuz Sarıkaya'nın su sorunu gibi hiç bitmesin' yazdırdı
 19 Ağustos 2019 15:06
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Yeni evlenen çift su sorununa böyle dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde evlenen Burak ve Ayşe Kılıf çifti, Develi'nin Sarıkaya mahallesinde yıllardır yaşanan su sorununa dikkat çekmek için gelin arabasına yazdırdığı yazı ile dikkat çekti. Gelin arabasının arkasına 'Mutluluğumuz Sarıkaya'nın su sorunu gibi hiç bitmesin' diye yazdıran çiftin bu durumu hem güldürdü, hem düşündürdü.

Sarıkaya Köyü Dernek Başkanı Fahri Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "Develi'nin Sarıkaya mahallesinde yıllardır yaşanan su sorununa dikkat çekmek için mahalle sakini olan ve evlenen bir gencin gelin arabasına yazdırdığı yazı ile artık dikkat çekmeye çalışıyoruz. Mahallelilerin bol su kaynaklarının ve iki akar derenin içinde olmasına rağmen evlerde içmeye ve kullanmaya su bulamadıkları bir durum var. Kaynaktan gelen borunun küçük olmasından dolayı yaz günlerinde kesilen sular, günler boyu akmıyor. İnsanlar içme ve ihtiyaçları için su bulamıyor. Bu durum yıllardır yetkililere bildirilmesine ve dilekçelere rağmen KASKİ yetkilileri tarafından 'boru yok, ihale bekliyoruz' gibi baştan savmalarla devam etti. Vatandaşlar duruma tepkili. Artık mahallenin sorununun çözümünün hızlanmasın istiyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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