1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaza geçiren AK Parti'li milletvekillerinin sağlık durumu iyi

TARİŞ tarafından İzmir'de düzenlenen toplantıya katılmak üzere Manisa'dan yola çıkan AK Parti'li milletvekillerinin içinde bulunduğu araç İzmir'in Bornova ilçesi Çiçekli mevki'inde kaza yaptı. Kazada AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan yaralanırken, AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur ise yara almadan kurtuldu
 19 Ağustos 2019 15:12
Yazdır
Kaza geçiren AK Parti'li milletvekillerinin sağlık durumu iyi

İçinde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Baybatur'un şoförü Sinan Kurt'un bulunduğu ve Milletvekili Özkan'ın danışmanı Murat Dolu'nun kullandığı 45 AK 185 plakalı araç Manisa'dan İzmir istikametine doğru seyir halindeyken Çiçekli mevkisinde tali yoldan ana yola çıkış yapan 35 KSE 57 plakalı araçla çarpıştı. Kazada AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan yaralanırken, araçlardaki diğer kişiler kazayı yara almadan atlattı. Milletvekili Özkan'ın sol kol dirseğinde kırık olduğu ve Manisa Şehir Hastanesinde ameliyata alınacağı öğrenildi.

Milletvekillerin konvoy halinde TARİŞ tarafından İzmir'de düzenlenen toplantıya katılmak üzere Manisa'dan İzmir'e doğru yola çıktıkları öğrenildi. Konvoyda AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin de olduğu öğrenildi.

Manisa Şehir Hastanesinde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli kazanın nasıl olduğunu anlatırken, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka da Milletvekili Özkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kazanın nasıl olduğunu anlatan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Bugün TARİŞ Üzüm Birliğinde 5 milletvekilimiz ve İl Başkanı olarak bizler toplantı yapmak üzere, malum sezon yaş üzüm bir kaç ay sonra kuru üzüm sezonu, onunla ilgili istişarelerde bulunmak üzere İzmir'e toplantıya gidiyorduk. Manisa çıkışında İzmir Çiçekliköy Mahalle kavşağında Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan'ın aracı kaza yaptı. Danışmanı Murat Bey aracı kullanıyordu. Hemen yanında Baybatur'un danışmanı vardı. Mehmet Ali Özkan ile Murat Baybatur aynı araçtaydı. Çok şükür ufak sıyrıklarla bir kaza atlattık. Allah nasip kısmet ederse iki danışman arkadaşımızda bir problem yok. Murat beyin de ayağında bir zedelenme var. Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan da bugün 15.00 itibariyle dirseğindeki kırık nedeniyle ameliyata alınacak. Başkaca bir sıkıntımız yok. Karşı tarafta da kaza yaptığımız vatandaşlarımızda da bir problem yok. Hızlı bir şekilde Manisa Şehir Hastanemize yetiştirdik. Tedavi altına alındılar. Bir sıkıntı olmadan yarın öbür gün taburcu olacaklardır" dedi.

Koonvoyda diğer milletvekillerinin de olduğunu kaydeden Mersinli, "İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal da benim de ayrı olduğumuz bir araçla intikal ediyorduk. Onlar başka bir araçtaydı. Mehmet Ali Özkan Milletvekilimiz ve MKYK Üyesi Milletvekilimiz Murat Baybatur'un bulunduğu araç kaza yaptı. Biz de hemen olay yerine intikal ettik. Müdahil olup Semra Kaplan Kıvırcık'ın aracıyla yaralılarımızı Manisa Şehir Hastanesine yetiştirdik. Şu an için bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Kaza yapan araçta bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şunları söyledi: "Bugün saat 11.00 sıralarında milletvekili arkadaşlarımızla beraber İzmir TARİŞ'e gidiyorduk. Önümüzde bir özüm hasat dönemi başladı. Fiyatlarla alakalı bir görüşme ve istişare yapacaktık. İzmir istikametine giderken emniyetin uygulama yaptığı noktaya varmadan bir araç önümüze çıktı. Bu arada araç önümüze çıkınca durdurulamadı araç. Bu şekilde de önümüzdeki araca vurduk. Çok şükür karşıdaki vatandaşlarımız karı kocaydılar, ne beyefendide ne de hanımefendide bir sıkıntı yoktu. Mehmet Ali beyin kolunda bir ağrı vardı. Benim danışmanım Sinan da kafasını vurdu. Diğer şoför arkadaş da hafif yaralandı. Mehmet Ali bey biraz üzüntü verici bir durumu var. Kolu kırıldı. İnşallah bugün başhekimimiz de başta Valimiz olmak üzere herkes ilgileniyorlar. Saat 15.00 gibi kendisi de bir operasyon geçirecek. Ayaklarımızda çarpmanın etkisiyle biraz sıkıntı var ama genel itibariyle çok şükür iyiyiz. Karı kocada da bir sıkıntı yok. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum."

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka da şunları söyledi: "Mehmet Ali Özkan beyin sol dirseğinde bir kırığı var. Küçük bir kırık ama ameliyat edilmesi gerekiyor. Saat 15.00 gibi ameliyata alınacak. Murat beyin bütün filmleri çekildi herhangi bir sıkıntı yok. Sinan beyde de Murat beyde de bir sıkıntı yok."

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'den kayyuma tepki gösteren Gül ve Davutoğlu'a sert sözler
20 Ağustos 2019 12:23		 HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor
20 Ağustos 2019 11:28
Soylu: Milletin temiz oyları teröre istismar edilmemeli
20 Ağustos 2019 10:36		 50 ili ilgilendiren projede çalışmalar devam ediyor
20 Ağustos 2019 10:16
Feyzioğlu: Beni eleştirenler, siyasi parti başkanıyla fotoğraf çektirip, profil fotoğrafı yapıyor
20 Ağustos 2019 10:10		 Yargı paketinde savcılara ABD modeli
20 Ağustos 2019 09:16
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
20 Ağustos 2019 09:09		 'Dicle'nin, Aras'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız'
20 Ağustos 2019 06:50
20 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
20 Ağustos 2019 00:03		 Bakan Yardımcısı'nın naaşı İstanbul'a uğurlandı
19 Ağustos 2019 23:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:23 - MHP'den kayyuma tepki gösteren Gül ve Davutoğlu'a sert sözler12:21 - Başkent'te FETÖ üniversite yapılanmasından 21 gözaltı12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor
11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ferdi kadıoğlu 1
şu an çalan şarkı 1
portakalcicegi2017 1
19.08.2019 fenerbahce vs gazişehir fk maçı 1
Menzil tarikatı. 5
Can sıkıntısına başlık açmak 1
sude 1
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 4
nasılsın 1
Fer.ah 5
SON İLANLAR
Alanya-Gazipaşa Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Hasanşeyh Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kıyı Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 24 İşçi Alacak
Rize Muradiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam