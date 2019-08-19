1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kara delik nötron yıldızını yutmuş

Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin nötron yıldızını yuttuğunu tespit ettiklerini açıkladı
 19 Ağustos 2019 15:39
Yazdır
Kara delik nötron yıldızını yutmuş

Phys.org sitesinin haberine göre, Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacıları başta olmak üzere uzay bilimciler, boyutları Güneş'in iki katına ulaşabilen nötron yıldızlarından birinin kara delik tarafından yutulduğunu ilk kez gözlemlediklerini belirtti.

ABD ve İtalya'daki kütle çekim dalgası keşif makineleri, 14 Ağustos 2019'da Dünya'dan 1,2 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir felaketin dalgalarını tespit etti.

Araştırma ekibinden Profesör Susan Scott, yaklaşık 900 milyon yıl önce bir kara deliğin oldukça yoğun nötron yıldızını yuttuğunu tespit ettiklerini ancak tam görüntünün alınamadığını dile getirdi.

İki maddenin de boyutlarını anlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Scott, daha önce tespit edilen en küçük kara deliğin Güneş'in beş, en büyük nötron yıldızının da Güneş'in iki katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Profesör Scott, kara deliğin nötron yıldızını yuttuğuna dair bulgularına rağmen aksi bir durumun da ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayarak "Ancak çok ama çok az merak uyandıran bir olasılık daha var: Yutulan nesnenin evrende daha önce hiç tesadüf etmediğimiz çok ufak boyuta sahip bir kara delik olması. Bu gerçekten bize harika bir teselli ödülü olurdu." ifadelerini kullandı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi bilim insanlarının önderlik ettiği çalışma, Lazer İnterferometre Kütle Çekim Dalga Gözlemevi (LIGO) iş birliğinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TSK'nin Vuran sayısı 90'a ulaştı
19 Ağustos 2019 15:15		 İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar
19 Ağustos 2019 11:23
Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek
18 Ağustos 2019 22:50		 Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak
15 Ağustos 2019 20:56
Biyometrik veritabanında skandal açık
15 Ağustos 2019 14:16		 Stajyer mühendislerin İHA'sı tam not aldı
15 Ağustos 2019 14:14
Her şey bir 'tık' uğruna
15 Ağustos 2019 13:34		 Atıktan enerji elde edebilen 'akıllı ev' tasarladılar
14 Ağustos 2019 20:53
TSK 'milli karıştırıcı' ile susturuyor
13 Ağustos 2019 14:15		 Genç mühendisler insansız sualtı aracı geliştirdi
12 Ağustos 2019 23:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:23 - MHP'den kayyuma tepki gösteren Gül ve Davutoğlu'a sert sözler12:21 - Başkent'te FETÖ üniversite yapılanmasından 21 gözaltı12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor
11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
Fer.ah 5
Metinalkan 1
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
sude 1
Görmemezlikten gelmek 7
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 2
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 4
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 2
sözlükte tek başına canı sıkılmak 4
SON İLANLAR
Alanya-Gazipaşa Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Hasanşeyh Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kıyı Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 24 İşçi Alacak
Rize Muradiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam