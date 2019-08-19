Konya Barosu adli yıl açılış törenine katılacak

Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacaklarını belirtti.

Aladağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yargıtay Başkanlığının Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği adli yıl açılış törenine davet edilmelerinin ardından Konya Barosu Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptığını söyledi.

Toplantıda üyelerle görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Aladağ, "İlk defa avukatları, savunmayı temsilen tüm baro başkanları resmi davetiyeyle adli yıl açılışına davet edildi. Bu davetiyelerin ellerine ulaşmasıyla bazı barolarımız katılıp katılmama konusunda açıklamalarını yaptı. Biz de yönetim kurulumuzla yaptığımız istişareler neticesinde Konya Barosu olarak toplantıya katılma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Aladağ, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin önemli bir çalışma olduğunu, yasalaşma sürecinde bütün hukukçuların tutum ve davranışlarıyla bu çalışmaya destek vermesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bir meslek örgütüyüz. Avukatların hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüyüz. Biz açılış törenine kimseden icazet almaya, brifing almaya gitmiyoruz. Biz, tarafsız ve bağımsız yargıdan yanayız. Temel hak ve hürriyetlerden, Cumhuriyetin kazanımlarının korunmasından yanayız. Her zaman olduğu gibi haktan, hukuktan, adaletten ve hukukun üstünlüğünden yanayız. Mesleğin çığ gibi, dağ gibi büyüyen sorunları önümüzdeyken, bu sorunlara da neşter vurulma aşamasındayken bu süreci akamete uğratacak açıklamalardan kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki katılmama yönünde irade beyan eden çok değerli baro başkanlarımız, öncelikli olarak bu strateji paketinin hazırlanmasında aktif görev alan arkadaşlarımızdı. Bu arkadaşların birçoğu yine Külliye'de yapılan yargı reform strateji açıklamasında orada yer alan başkanlarımızdı."

- "Sorunların farkındayız, dile getiriyoruz"

Avukatların yargının birer parçası olduğunu vurgulayan Aladağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargının bir parçasıysak eğer, sorunları dile getirmekten ziyade çözümü noktasında var gücümüzle mücadele etmek zorundayız. Sorunların farkındayız, dile getiriyoruz. Aksaklar vardır ancak bu, yine nezaket çerçevesinde, diyalogla, masabaşında konuşarak çözülmelidir. Bu nedenle yine masabaşında olacağız, yine orada olacağız. Yargı Reform Paketi'nin yeni yasama yılıyla birlikte derhal hayata geçmesi için var gücümüzle, mesleğimiz için yargımız için mücadeleye devam edeceğiz."

Açılış törenine katılmayacağını açıklayan bazı baro başkanlarının "Tören, yürütmenin başının bulunduğu yerde yapılırsa tarafsızlık, bağımsızlık zedelenir" gibi eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Aladağ, şunları kaydetti:

"Bu açıklamanızı saygıyla karşılıyoruz. Peki Hukuk Politikaları Kurulu ile bir toplantı yaptınız. O toplantı da yine Külliye'de yapıldı. Bu toplantıya neden katıldınız? Endişeleri var, haklı oldukları yerler de var. Sonuna kadar kabul ediyorum ancak çözeceksek eğer, makul ve mantıklı olmalı, ana unsurlardan, temel unsurlardan kaçmamalıyız. Paket hazırlanırken hepiniz orada aktif olarak görev aldınız. Hazır tam arifesindeyken, biz birçok şeyi kazanacakken neden burada değilsiniz? Biz yargının bir parçasıysak, eleştirilerimizi yapacağız, yanlış, hatalı uygulamaları dile getireceğiz, konuşacağız ama ısrarlı bir şekilde de doğruyu anlatacağız. Hepimiz, el birliğiyle mücadele etmek, taşın altına elimizi koymak zorundayız. Bu nedenle Konya Barosu adli yıl açılışında, orada olacaktır."