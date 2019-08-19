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Fuat Oktay'dan Kayyum atamasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır
 19 Ağustos 2019 16:12
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Fuat Oktay'dan Kayyum atamasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."
Anadolu Ajansı
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