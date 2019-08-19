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Rektör, öğrencileri otogarda karşıladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, üniversiteye kayıt yaptırmak için gelen öğrencileri otogarda karşıladı, kent ve okul hakkında bilgi verip ikramlarda bulundu
 19 Ağustos 2019 16:24
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Rektör, öğrencileri otogarda karşıladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, üniversiteye kayıt yaptırmak için kente gelen öğrencileri otogarda karşıladı.

Rektör Korkmaz, Burdur Otogarı'nda otobüslerden inen öğrencileri "MAKÜ ailesine hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Öğrenci ve velilere otogarda oluşturulan stantta ikramlarda bulunan Korkmaz, üniversite ve kent hakkında bilgi verdi.

Öğrenci ve aileler, karşılamanın ardından üniversiteye ait otobüslerle kampüse ücretsiz götürüldü.

Daha sonra İstiklal Yerleşkesi'ndeki "Kitap ve Kahve" adlı kafeteryada okulun yeni öğrencileriyle buluşan Korkmaz, bazı öğrencilerin kayıt işlemlerine de yardımcı oldu.

Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur'a birçok ilden öğrencinin geldiğini söyledi.

Kente gelen öğrencileri 5 yıldır otogarda karşıladıklarını belirten Korkmaz, "Üniversite olarak öğrencileri sadece eğitim öğretim ilişkisi içinde bulunduğumuz bireyler olarak görmüyoruz. Ülkemizin varlığını, birliğini ve bağımsızlığını bu gençlere emanet edeceğiz. Bu anlamda bizim onlara davranışımız bir tür hayat eğitiminin parçası." dedi.

ÖSYM tarafından bu yıl yapılan ilk yerleştirmelerde yaklaşık 8 bin öğrencinin MAKÜ'yü tercih ettiğini aktaran Korkmaz, Burdur'un bir huzur şehri olduğunu ve hiçbir öğrencinin adli olaylara karışmadığını kaydetti.

Üniversite olarak öğrencilerin hem mesleki gelişimine hem kariyerine katkı veren bir anlayışa sahip olduklarına işaret eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Yeni kayıt yapan her öğrencimize kariyer merkezimiz ulaşacak. Mezun olduğu zaman değil bugünden ne yapması gerektiği konusunda kariyer okulundaki arkadaşlarımız temas kuracak. Tek tek temas sağlayacak ve öğrenciye bir kariyer hedefi koyacağız. Akademik eğitimin yanında kariyer programına tabi olacak. Bu program Türkiye'de tek. Öğrenci bir de kariyer diploması alacak."

Anadolu Ajansı
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