Gündüz imam, akşam hakem
|19 Ağustos 2019 16:51
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Amasya'da yaşayan Tahsin Buğuş, hem imamlığı hem de hakemliği başarılı bir şekilde yürütüyor. Wushu Federasyonu hakemi olan Buğuş, namaz vakitlerinin dışında Amasya Kapalı Spor Salonundaki wushu maçlarını yönetiyor.
Toki Camii İmam Hatibi Tahsin Buğuş, "Amasya İl Müftülüğü Şeyhcui Mahallesi Toki Konutları Camii İmam Hatibiyim. Boş vakitlerimi değerlendirmek amacıyla görevim haricinde zamanlarımı bu şekilde Amasya Wushu Kung-fu Federasyonuna katıldım. Hocalarımın yardımıyla, vermiş olduğu eğitimle sürekli antrenmanlara katılmaktayım. Yakın zamanda bir hakemlik belgesi aldım. Bildiğim ne varsa sporcu arkadaşlarıma elimden geldiği kadarıyla onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İmam hatip görevimin peşinden geriye kalan zamanlarımı wushu ile değerlendiriyorum. Bu esnada bir de bir sloganımız var 'Namazda huşu, sporda Wushu' sloganıyla da bütün gençlerimizi davet ediyoruz" dedi.
Wushu İl Temsilcisi Tuğrul Fırat, "Hocamız şu yakın yerlerde Toki Camisi'nde imamlık yapıyor, vakit namazlarından arta kalan zamanlarında da gelip hem maçlarımızı yönetiyor, hem antrenmanlarımıza katılıyor. Kendi kişisel gelişimine de fayda sağlıyor" diye konuştu.
İmam Buğuş, maçları da imamlık görevini de başarıyla sürdürüyor.
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