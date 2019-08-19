Kayyum, terör suçlularını görevden uzaklaştırdı
|19 Ağustos 2019 16:55
|Yazdır
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve HDP'li belediye başkanı tarafından görevlerine iade edilen aralarında bir daire başkanı, 2 başkanlık danışmanı, 29 memur ve 8 işçinin bulunduğu 40 kişiyi görevinden uzaklaştırdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "31 Mart yerel yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır. Ayrıca 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verilmiştir. Görevden uzaklaştırılan personelle ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İlk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları açıklandı
20 Ağustos 2019 07:00
|Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza
19 Ağustos 2019 23:36
|Afgan cinayeti sonrası 73 Afgan sınır dışı edildi
19 Ağustos 2019 23:11
|TİGEM'in safkan Arap tayları burada yetişiyor
19 Ağustos 2019 22:23
|ÜAK'tan adayların öğrenim bilgileri hakkında üniversitelere hatırlatma
19 Ağustos 2019 22:09
|'DGS kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanacak'
19 Ağustos 2019 21:54
|Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti
19 Ağustos 2019 20:18
|Mardin'de gösteri ve yürüyüşlere 30 günlük yasak
19 Ağustos 2019 20:04
|Taklit Van Gogh tablosu sahibine iade edildi
19 Ağustos 2019 19:36
|Gediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL ceza
19 Ağustos 2019 19:24