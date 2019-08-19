Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|19 Ağustos 2019 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5720
|5,5730
|5,6460
|5,6470
|Avro
|6,1740
|6,1750
|6,2710
|6,2720
|Sterlin
|6,7550
|6,7890
|6,8020
|6,8360
|İsviçre Frangı
|5,6720
|5,7000
|5,7240
|5,7520
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5350
|5,6050
|5,6050
|5,6650
|Avro
|6,1150
|6,1950
|6,2100
|6,2800
|Sterlin
|6,6590
|6,8320
|6,7240
|6,8860
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