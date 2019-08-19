1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB, sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve beraberindeki ekip, önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle iş yerleri zarara uğrayan Eminönü'ndeki alt geçit esnafının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi
 19 Ağustos 2019 17:17
Yazdır
İBB, sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, önceki gün il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle iş yerleri zarara uğrayan Eminönü esnafıyla toplantı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Cumartesi il genelinde etkisini gösteren sağanaktan en fazla etkilenen noktalardan biri Eminönü'ndeki alt geçit oldu.

Bu nedenle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve beraberindeki ekip, yağıştan dolayı zarara uğrayan alt geçit esnafının temsilcileriyle bugün bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen toplantıda, esnaf ve belediye temsilcileri karşılıklı görüş ve öneri alışverişinde bulundu. Meydana gelen olumsuzlukların bir daha yaşanmaması ve kalıcı çözümler üretmek için ortak kararlar alındı.

Sağanak neticesinde Fatih'te metrekareye ortalama 124 kilogram yağış düştü. İBB, AKOM, itfaiye, İSKİ, yol bakım ve zabıta ekiplerinden 3 bin 805 personel, bin 846 araç, iş makinesi ve ekipman ile yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Girlevik Şelalesini binlerce vatandaş ziyaret etti
19 Ağustos 2019 23:17		 Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 1 yıldır bitirilemedi
19 Ağustos 2019 23:06
Eskişehir'de neredeyse kiralık ev kalmadı
19 Ağustos 2019 22:33		 İzmir'deki orman yangını iki mahalleye yaklaştı
19 Ağustos 2019 22:18
Diyarbakır'da belediye önünde toplanan gruba müdahale
19 Ağustos 2019 21:48		 Antalya'nın gizli cenneti; Kapuz Kanyonu
19 Ağustos 2019 21:32
Bakan Yardımcısı için yarın tören düzenlenecek
19 Ağustos 2019 20:49		 Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
19 Ağustos 2019 20:45
İzmir'deki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
19 Ağustos 2019 20:00		 Talimat gönderilmişti, tabelalar halen değiştirilmedi
19 Ağustos 2019 19:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Başkent'te FETÖ üniversite yapılanmasından 21 gözaltı12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında
11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu11:00 - Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 2
Metinalkan 1
19.08.2019 fenerbahce vs gazişehir fk maçı 1
sude 1
irem sak 1
türkülerle güne başlamak 2
Duygusal zeka 2
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 2
18.08.2019 izmir karabağlar yangını 2
ferdi kadıoğlu 1
SON İLANLAR
Alanya-Gazipaşa Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Hasanşeyh Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kıyı Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 24 İşçi Alacak
Rize Muradiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam