Çeyrek altın günü 441 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441,00 liradan işlem gördü
|19 Ağustos 2019 17:20
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 271,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, Cumhuriyet altını 1.807,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 271,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|271,50
|271,70
|271,00
|271,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.789,00
|1.810,00
|1.786,00
|1.807,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|247,50
|251,50
|247,00
|251,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.749,00
|1769,00
|1.745,00
|1.765,00
|Yarım Ziynet
|874,00
|884,00
|873,00
|883,00
|Çeyrek Ziynet
|437,00
|442,00
|436,00
|441,00
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