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Bekçilik sınavı giriş yerleri açıklandı

Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılacak olan bekçilik yazılı sınavı giriş yerleri açıklandı.
 19 Ağustos 2019 17:18
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Bekçilik sınavı giriş yerleri açıklandı

Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılacak olan bekçilik yazılı sınavı giriş yerleri açıklandı.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Bilgileri

Giriş yerleri için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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