Bekçilik sınavı giriş yerleri açıklandı
Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılacak olan bekçilik yazılı sınavı giriş yerleri açıklandı.
|19 Ağustos 2019 17:18
|Yazdır
Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılacak olan bekçilik yazılı sınavı giriş yerleri açıklandı.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Bilgileri
Giriş yerleri için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları
20 Ağustos 2019 10:50
|MYO programlarına alan dışı atamalar engellenmeli!
16 Ağustos 2019 14:28
|YLSY'de, üniversiteler adına gidecek bursiyerler sadece doktora yapacak
16 Ağustos 2019 12:41
|Yedek subay ve yedek astsubay alım tarihleri açıklandı
16 Ağustos 2019 11:48
|Sahil Güvenlik Komutanlığı 65 sözleşmeli personel alacak
16 Ağustos 2019 10:54
|Bekçilik sınavı fiziki yeteklilik talimatı ve parkuru açıklandı
15 Ağustos 2019 20:15
|PMYO başvuruları devam ediyor
13 Ağustos 2019 23:58
|İstanbul Havalimanı'na yönelik işçi alım ilanlarına dikkat!
12 Ağustos 2019 19:30
|THY pilot adayları arıyor
10 Ağustos 2019 06:41
|Öğretmen atama sonuçları açıklandı
09 Ağustos 2019 12:10