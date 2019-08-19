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Anadolu Üniversitesinde 'güvenli kampüs' dönemi

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: Üniversitenin ilk senato kararlarından biri 'güvenli kampüs' uygulamasıydı. Projelerini çıkartıp uygulamaya başladık. Bir, iki ay içinde tamamlanacak. Çocuklarımızı bu kampüste güvenli şekilde dolaştırmak ve eğitimlerini sağlamak istiyoruz
 19 Ağustos 2019 17:22
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Anadolu Üniversitesinde 'güvenli kampüs' dönemi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversiteyi kazanarak kente gelecek öğrencilere ve velilere yönelik bazı önerilerde bulundu.

Çomaklı, üniversitenin Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, AÜ yetkililerinin kentin farklı noktalarına kurulacak stantlarda yeni öğrencileri ve velileri karşılayıp, bazı tavsiyeler ve önerilerde bulunacağını kaydetti.

Öğrencilerin, devletin resmi kurumlarından izin almadan kurulmuş, yasal olmayan öğrenci yurdu, pansiyon ve apartlarda barınmaması gerektiğini vurgulayan Çomaklı, şöyle konuştu:

"Veliler de yönetmeliğe ve kanuna aykırı yurt, pansiyon ve apartlara dikkat etsin. Ev tutarken de daha önce bilgi sahibi oldukları ya da kentte bilinen, tanınan kişileri tercih etsinler. Konaklama, barınma, sosyal ihtiyaçların ya da eğitim masraflarının karşılanması gibi bahanelerle değerli ailelerimize ve öğrencilerimize yanaşan yasa dışı oluşumlara karşı dikkatli olunmalıdır. Böyle örgütlerin ve grupların ellerine düşmemeleri konusunda öğrencilerimizi uyarıyoruz. Devletimiz ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilerimize ilgili birimleriyle yardımcı oluyor. Üniversitemizin de bu tür ihtiyaçları giderecek imkanları var. Öğrencilerimizin üniversitenin bütün sosyal faaliyetlere katılmalarını istiyoruz. Öğrenci kulüplerini tercih etsinler. Bir spor ya da sanat dalıyla uğraşsınlar. Sağlığı zedeleyici kötü alışkanlıklardan uzak durulması gerekiyor."

Çomaklı, öğrencileri yeni girdikleri üniversite ortamında kimlik bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyardı.

- "Türkiye'de ilk olacak"

Öğrencilerin ve ailelerinin eğitim hayatı süresince mutlu olmasını istediklerinin altını çizen Çomaklı, şunları kaydetti:

"Üniversitenin ilk senato kararlarından biri 'güvenli kampüs' uygulamasıydı. Projelerini çıkartıp uygulamaya başladık. Bir, iki ay içinde tamamlanacak. Çocuklarımızı bu kampüste güvenli şekilde dolaştırmak ve eğitimlerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimiz 'güvenli kampüs' uygulamasıyla dizayn edilmiş kampüsümüzü gezsinler. Üniversitede insanların kendini daha rahat hissetmesi ve güvenliklerini sağlamak için bunu yaptık. Çocukların, can ve mal güvenliği ile huzuru bizim için çok önemli. Burada bulunan herkesin keyifli olması gerekiyor. 'Güvenli kampüs' uygulaması bittiğinde Türkiye'de ilk olacak."
Anadolu Ajansı
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