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Kültür Bakan Yardımcısı, hayatını kaybetti

Kültür Bakan Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti
 19 Ağustos 2019 17:27
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Kültür Bakan Yardımcısı, hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti.

Dursun'un içinde bulundu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Haluk Dursun, 1957 yılında Hereke'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde asistan olarak başladı.

Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. "Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi" sahasında tarih doçenti A.Halük Dursun Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında profesörlük unvanını aldı.

Akademik çalışmaları yanında kamusal alanda da önemli faaliyetleri bulunan Dursun, İBB Kültür AŞ. Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi'nin hazırlanmasında görev aldı. İçişleri Bakanlığınca Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dursun, 2005-2006 VE 2011 tarihlerinde aynı kurumda Başkan Vekilliği görevini yaptı.

2007 yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığını yürüten Dursun, 2009- 2011 yıllarında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü görevini de üstlendi. 2012 Temmuz ayı itibarıyla getirildiği Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini 2014 ortalarına kadar sürdürdü. A.Halük Dursun, Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki görevlerinde de birçok etkinlik ve düzenlemeye imza atmış, tarihi yapıların kültürel ve tarihsel dokusunu ön plana çıkaran çalışmalara ağırlık vermiştir.

2012-2014 yılları arasında İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği Başkanlığı görevine seçilmiştir. A.Haluk Dursun, 2014 Temmuz ayında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmış, 2016 yılı Nisan ayında emekliliğini isteyerek görevinden ayrılmıştır.

26.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atanmıştır. Aynı zamanda Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.
Memurlar.Net
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