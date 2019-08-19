Avukata 'dolandırıcılık'tan ihraç
Sivas Barosuna bağlı bir avukat, dolandırıcılık suçlaması ile ceza alınca barodan ihraç edildi
|19 Ağustos 2019 17:34
|Yazdır
Sivas Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan M.Ç., hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması ile Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davayı kaybetmişti.
1 yıl 8 ay hapis cezası ve 4 gün adli para cezasına çarptırılan avukatın yaptığı itirazda Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
Cezası onanan avukat, Sivas Barosu tarafından alınan kararla barodan ihraç edildi.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İlk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları açıklandı
20 Ağustos 2019 07:00
|Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza
19 Ağustos 2019 23:36
|Afgan cinayeti sonrası 73 Afgan sınır dışı edildi
19 Ağustos 2019 23:11
|TİGEM'in safkan Arap tayları burada yetişiyor
19 Ağustos 2019 22:23
|ÜAK'tan adayların öğrenim bilgileri hakkında üniversitelere hatırlatma
19 Ağustos 2019 22:09
|'DGS kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanacak'
19 Ağustos 2019 21:54
|Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti
19 Ağustos 2019 20:18
|Mardin'de gösteri ve yürüyüşlere 30 günlük yasak
19 Ağustos 2019 20:04
|Taklit Van Gogh tablosu sahibine iade edildi
19 Ağustos 2019 19:36
|Gediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL ceza
19 Ağustos 2019 19:24