Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, seçmeni aşağıladı

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandı. Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk kanalında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Yapılan operasyonu terörle mücadele anlamından dolayı çok değerli ve önemli buluyorum." dedi.

Coşkun Başbuğ, bölge halkının HDP'ye olan desteğiyle ilgili olarak ise tartışılacak ifadeler kullandı.

"SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇ İRADE GİBİ GÖRÜLMEMELİ"

Başbuğ canlı yayında, "O bölgede görev yaptığım dönemler oldu. O bölgede görev yaptığım dönemlerde bizim seçim konusunda karşılaştığımız husus şu: Verilen oy sandıklarından çıkan sonuçları irade gibi görmemekte fayda var.

"ORADAKİ İNSANLARIMIZ CAHİL"

Zira, oradaki insanlarımızın birçoğu baskı ve korkudan, bir çoğu da cehaletinden dolayı böylesine sonuçlar çıktı. Oy pusulalarında her partinin farklı yerleri olur. Oradaki halka pusulayı vuracağı mühre ip bağlayıp bu ipin bir ucunu pusulanın başına koy, diğerini de nerede bitiyorsa oraya vur mührünü diye yol gösteren yapılar vardı, cahil insanlarımıza. Yani sanmayın ki oradaki insanlarımız sağlıklı bir değerlendirme yapıyor." sözlerini sarf etti.