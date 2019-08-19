Bitlis'te KCK'dan 9 kişi gözaltına alındı
|19 Ağustos 2019 17:47
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Olma ve Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlaması ile 18/08/2019 tarihinde 9 şahıs ve adrese yönelik ilimiz Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; O.B., M.U., F.K., F.T., N.Ç., N.K., P.A., N.K. ve K.S. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet Ruhsatsız Otomatik Av Tüfeği, 1 Adet Ruhsatsız Kuru sıkı Tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet AK-47 fişeği, örgütsel içerikli dokümanlar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.
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