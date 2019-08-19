Meteoroloji o il için uyardı...Kuvvetli yağış bekleniyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
|19 Ağustos 2019 17:55
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 2 saatlik periyotta Mersin'in Gülnar İlçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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