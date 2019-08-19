'Vira Bismillah' için geri sayım başladı
|19 Ağustos 2019 18:15
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Batı Karadeniz'in önemli limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni sezona tekne ve ağlarını onararak hazırlanan gırgır ve trol balıkçıları, "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü bekliyor.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl orta seviyede bir sezon geçirdiklerini söyledi.
Karadeniz'de yeni sezon için gözlem yaptıklarını aktaran Karakaş, "Hazırlıkların sonuna doğru geldik. Ağlarımızı ve teknelerimizi hazırladık. Bu sene palamut zayıf gibi görünüyor. Hava şartları kötü gidiyor. Aşırı rüzgar var. Düzgün bir havada denizde ne olduğunu tam tespit edemedik. Barbun balığında ise bir yoğunluk var. İstavrit, mezgit ve hamside yoğunluk var gibi görünüyor." diye konuştu.
- "Sezonu umutla bekliyoruz"
Karakaş, 1 Eylül'de yeni sezonun başlayacağını dile getirerek, "Balıkçılarımızın yüzde 90'ı ağ ve tekne tamirlerini tamamladı. Sezon bugün başlasa denize inebilecek kadar hazırız. Sezonu umutla bekliyoruz." dedi.
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