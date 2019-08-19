Erdoğan'dan, Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı
|19 Ağustos 2019 18:35
|Yazdır
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendinin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor
20 Ağustos 2019 11:28
|Soylu: Milletin temiz oyları teröre istismar edilmemeli
20 Ağustos 2019 10:36
|50 ili ilgilendiren projede çalışmalar devam ediyor
20 Ağustos 2019 10:16
|Feyzioğlu: Beni eleştirenler, siyasi parti başkanıyla fotoğraf çektirip, profil fotoğrafı yapıyor
20 Ağustos 2019 10:10
|Yargı paketinde savcılara ABD modeli
20 Ağustos 2019 09:16
|Egemen Bağış büyükelçi oluyor
20 Ağustos 2019 09:09
|'Dicle'nin, Aras'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız'
20 Ağustos 2019 06:50
|20 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
20 Ağustos 2019 00:03
|Bakan Yardımcısı'nın naaşı İstanbul'a uğurlandı
19 Ağustos 2019 23:41
|Haluk Dursun'un vasiyet niteliğinde son konuşması
19 Ağustos 2019 22:53