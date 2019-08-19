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Erdoğan'dan, Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı
 19 Ağustos 2019 18:35
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Erdoğan'dan, Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendinin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
DHA
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