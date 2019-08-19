1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB personeli denize düşen 4 kişinin hayatını kurtardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK ve İSTMARİN'in personelleri Nur Muhammed Yazıcı, Kerem Kalender ve Sefa Erbil, dün gece Sarıyer'de denize düşen minibüsteki 4 vatandaşın yardımına koştu
 19 Ağustos 2019 19:04
Yazdır
İBB personeli denize düşen 4 kişinin hayatını kurtardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK ve İSTMARİN'in personelleri Sarıyer'de denize düşen minibüsteki vatandaşların hayatını kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün gece 03.00 civarında Sarıyer sahilinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sahilde balık tutan kişilere çarparak denize düştü.

Kazada, balık tutan 2 kişi ile minibüste bulunan 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Kazanın sesini duyarak olay yerine giden Tarabya'daki İSPARK ve İSTMARİN görevlileri Nur Muhammed Yazıcı, Kerem Kalender ile Sefa Erbil ise denize düşen vatandaşlara yardım etti. Minibüsteki 4 kişi, İBB personelinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, kaza esnasında gözetleme kulesinde nöbet tuttuklarını ifade etti.

Duydukları ses üzerine, vardiya arkadaşı Kerem Kalender'in, "Muhammet senin arabana vurdular galiba." dediğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ben de arabama koştum ve sağa sola baktım. Bu sırada, 'İmdat bizi kurtarın, yüzme bilmiyoruz' şeklinde bağırtılar duydum. Hemen koştum ve minibüsü denizde gördüm. Kerem ve Sefa ile minibüse yaklaşırken 50 metre kadar geride denizde bir erkek daha gördüm. O kişi de, 'İmdat kurtarın beni, yüzme bilmiyorum.' diye bağırıyordu. Kıyıdan denize sarkan demire tutunduğunu fark ettim. Sonra minibüstekilerin durumunun daha acil olduğuna karar verdim ve ona, 'Sen sağlamdasın tutun orada, bırakma zinciri. Arkadaşlarını kurtardıktan sonra seni kurtaracağım.' diyerek minibüse yöneldim.

Minibüs batmak üzereydi. Şoför kapısının camında bir erkek vardı. İçeriden de bayan sesleri geliyordu. Batmakta olan minibüsteki genci bileğinden tutarak bota çektim. Sonra minibüs birden battı. Polis ve itfaiyeye haber verdik. Sefa suya atladı ama görüş sıfır olduğundan bir şey göremedi. Bizler çaresiz bir şekilde beklerken 10 dakika sonra 2 bayan minibüsten çıkmayı başardı. Biri, 'Ben yüzme biliyorum, Seda'ya yardım edin.' diye bağırarak yarı baygın haldeki arkadaşını gösterdi. Sefa tekrar suya girerek Seda'ya ulaştı. Kurtarma mücadelemiz bittikten sonra kazazedeleri sağlık görevlilerine teslim ettik."

Minibüs, İBB ekipleri tarafından battığı yerden bugün sabah saatlerinde çıkarıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı
20 Ağustos 2019 11:50		 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor
20 Ağustos 2019 11:29
Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında
20 Ağustos 2019 11:26		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
20 Ağustos 2019 06:31
Pakdemirli: Çıkan yangınlar kontrolümüz altında
20 Ağustos 2019 06:20		 Bakan yardımcısı Dursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildi
20 Ağustos 2019 04:45
'Gençlik bir kere yaşanır' dedi bisikletle yollara düştü
19 Ağustos 2019 22:48		 Avcılar'da 'Duvarsız ev'in kiracıları hak arayışında
19 Ağustos 2019 22:38
Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor
19 Ağustos 2019 21:18		 Telefon kazanmıştı, kutudan çıkanla şoke oldu
19 Ağustos 2019 21:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu11:00 - Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü10:50 - YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 2
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
Metinalkan 1
Fer.ah 5
hükümetin memurlara zam teklifi 2
ferdi kadıoğlu 1
zamanla yitirmek 3
sözlüğün can çekişmesi 2
nasılsın 1
türkülerle güne başlamak 2
SON İLANLAR
Alanya-Gazipaşa Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Hasanşeyh Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kıyı Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 24 İşçi Alacak
Rize Muradiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam