Rektör, dereceye giren öğrencilerin kayıtlarını yaptı

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege'yi tercih eden öğrencilerin kayıt heyecanına ortak olarak, dereceye giren öğrencilerin kaydını yaptı.

Ege Üniversitesini (EÜ) tercih eden öğrenciler, ilk kayıt için aileleriyle kampüse gelmeye başladı. EÜ Merkez Kütüphanesi'nde öğrenciler kayıtlarını yaptırırken, ailelerine ise EÜ'nün farklı birimleri tarafından kurulan stantlarda, kampüs yaşamı, eğitim ve burs olanakları gibi farklı konularda bilgiler aldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, öğrenciler ve ailelerinin ilk kayıt heyecanına ortak oldu.

Budak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, EÜ'ye kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerle EÜ Merkez Kütüphanesi'nde buluştu. Rektör Budak, daha sonrada Ege'yi dereceyle kazanan Tıp Fakültesi öğrencisi Ramazan Burak Sarıtaş, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ümran Ecem Yüksek, Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nazlı Ece Yıkıcı, Psikoloji Bölümü öğrencisi Yusuf Eker ve Tarih Bölümü öğrencisi Zeliha Aydın'ın kayıtlarını Rektör Budak yaptı. Yeni Egelilere öğrenci kimlik kartlarını veren Rektör Budak başarılar diledi.

Ege'yi tercih eden gençlere teşekkür eden Rektör Budak, "Yeni eğitim öğretim yılında üniversitemizde kayıt heyecanı başladı. Ege Üniversitesini derece ile kazanarak üniversiteli olan, ülkemizin 81 ilinden gelen öğrencilerimizle bir aradayız. Bunun heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize tekrar 'hoş geldiniz' diyorum" dedi.

EÜ'nün zengin içerikli kütüphanesinden kültür-sanat olanaklarına kadar her türlü imkana sahip olduğunu ifade eden Rektör Budak, "Öğrencilerimizin; bilimde, sporda, kültür-sanatta iddialı olmaları ve üniversite yaşamını en iyi şekilde yaşamaları için elimizden gelen bütün gayreti, devletin imkanları dahilinde yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Edebiyat Fakültesi öğrencisi Nazlı Ece Yıkıcı da, "Aslında Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hep Ege Üniversitesinin bir parçası olmak istedim. Her İzmirlinin içinde Ege Üniversitesinde okumak vardır. Almanca'ya da ilgim vardı. Bu alanda kendimi geliştirmek istedim. Bu yüzden burayı tercih ettim" dedi.

Tıp Fakültesini kazanan Ramazan Burak Sarıtaş da, "Tercih döneminde yaptığım araştırmalar sonucunda, hem hastane imkanları hem eğitim hem de kent merkezinde olması nedeniyle en mantıklı tercihin Ege Üniversitesi olduğuna karar verdim" diye konuştu.

Öte yandan, 2019 YKS'ye göre yapılan tercihler sonucunda üniversite adayları Ege Üniversitesine büyük ilgi gösterdi. Bu yıl EÜ lisans programlarını 5 bin 512, ön lisans programlarını 5 bin 201 olmak üzere toplam 10 bin 713 genç tercih etti. Bir önceki yıl lisans programı yüzde 96,64 oranında doluluk gösterirken bu yıl yüzde 99,49 oranına ulaştı.