Meteoroloji'den, İstanbul ve bazı iller için sağanak uyarısı
İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|19 Ağustos 2019 19:48
|Yazdır
İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı
20 Ağustos 2019 11:50
|'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor
20 Ağustos 2019 11:29
|Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında
20 Ağustos 2019 11:26
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
20 Ağustos 2019 06:31
|Pakdemirli: Çıkan yangınlar kontrolümüz altında
20 Ağustos 2019 06:20
|Bakan yardımcısı Dursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildi
20 Ağustos 2019 04:45
|'Gençlik bir kere yaşanır' dedi bisikletle yollara düştü
19 Ağustos 2019 22:48
|Avcılar'da 'Duvarsız ev'in kiracıları hak arayışında
19 Ağustos 2019 22:38
|Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor
19 Ağustos 2019 21:18
|Telefon kazanmıştı, kutudan çıkanla şoke oldu
19 Ağustos 2019 21:13