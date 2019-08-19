Muğla'da gözaltına alınan 22 kişi serbest bırakıldı
|19 Ağustos 2019 19:52
|Yazdır
Muğla'da, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenleyen gruptan gözaltına alınan 22 kişi serbest bırakıldı.
Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu grup, Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenlemek istedi.
Muğla Valiliğince "kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını" hatırlatan polis ekipleri, grubun dağılmasını istedi.
Uyarıyı dikkate almayan gruba polisin müdahalesinde, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek Komiser Hamdibey Polis Merkezine götürülen 22 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, bu kişilerle ilgili "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elazığ'da 'sahte peygamber' iddiasına soruşturma
19 Ağustos 2019 21:37
|Başkentte izinsiz gösteri yapan 8 kişi gözaltında
19 Ağustos 2019 19:56
|Isparta'daki katliamdan ölü taklidi yaparak kurtulmuş
17 Ağustos 2019 16:51
|Mahkemeye mektup gönderen sanıktan ilginç savunma
17 Ağustos 2019 16:41
|Hırsızları 'kargocu polisler' yakaladı
11 Ağustos 2019 17:20
|HDP Muş İl Başkanı gözaltına alındı
10 Ağustos 2019 16:28
|Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı
09 Ağustos 2019 21:22
|Erzurum'daki dev operasyonla ilgili yeni detaylar
06 Ağustos 2019 20:08
|Otogardaki otoparkların tahliye edilmesi kararına tedbir
05 Ağustos 2019 21:09
|'Organize İşler' filmini akla getiren çete çökertildi!
04 Ağustos 2019 21:56