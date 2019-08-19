Esnaf ürünlerini Yenikapı miting alanında kurutuyor
|19 Ağustos 2019 20:07
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İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağış ile birlikte birçok noktada su baskınları yaşanmıştı. Eminönü'ndeki Yeraltı Çarşısı'nda su seviyesi diz hizasına ulaşmıştı.
Su tahliye işlemlerinin başlamasıyla birlikte çarşı esnafı dükkanlarını temizlerken, su baskınından etkilenen ürünlerini ayırdı. Esnaf, ıslanan ürünlerini Yenikapı miting alanına getirerek kurumaya bıraktı.
TAHMİNİ ZARAR 100 BİN TL
Yeraltı çarşı esnafı Zafer Yavuz, "Tahmini olarak sadece mallar üzerinden söylüyorum, en kötü 100 Bin TL zararımız var. Dükkandaki eşyalar, stantlar, raflar, elektronik eşyalar, kasalar, arkadaşlarımızın giden telefonları, bu rakam daha üste çıkar tabi en az rakam 100 Bin TL. Bu gördükleriniz de kurtarabildiklerimiz. Bir bu kadar daha vardı.
Sigorta 20 dükkandan belki 10'unda vardır. Burada tahmini olarak bin tane ayakkabı var. Biz bu gece bunların kurumasını bekleyeceğiz. Yarın akşama kadar biz muhtemelen buradayız. Kuruduğunda artık önümüze bakacağız. Tekrar atmamız gerekenler varsa atacağız" dedi.
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