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Van Valisi, kazanın nasıl yaşandığını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:- "(Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun) Erciş'e gelirken saat 16.20 civarında Bayraklı köyü yakınlarında aracın tek taraflı mucura kaptırılmasıyla kaza gerçekleşiyor. Olay 112'ye düştükten 12 dakika sonra sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen Haluk hocamız hayata geri döndürülemeyerek vefat ediyor"
 19 Ağustos 2019 20:10
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Van Valisi, kazanın nasıl yaşandığını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti.

Dursun'un içinde bulunduğu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

- Sağlık Bakanlığı 2 ambulans uçak gönderdi

Kazanın ardından Erciş ilçesine giden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bilmez, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un bazı etkinliklere katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldiğini anlattı.

Dursun'un Ahlat ve Adilcevaz'daki incelemeleri sonrası Erciş'e geldiğini aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Erciş'e gelirken saat 16.20 civarında Bayraklı köyü yakınlarında aracın tek taraflı mucura kaptırılmasıyla kaza gerçekleşiyor. Olay 112'ye düştükten 12 dakika sonra sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen Haluk hocamız hayata geri döndürülemeyerek vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Diğer yaralılarımız Erciş Devlet Hastanesine nakledildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkleri yapıldı. Sağlık Bakanlığından 2 ambulans uçak ilimize gönderildi. İhtiyaç olması halinde yaralılarımız İstanbul veya Ankara'ya sevk edilecek. Kültür ve Turizm Bakanımız özel uçakla geliyor. Cenazemizi akşam İstanbul'a uğurlayacağız. Haluk hocamız, Türk milletinin değerli bir bilim insanı ve kültür adamıydı. Milletimizin başı sağ olsun."
Anadolu Ajansı
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