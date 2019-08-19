1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Piyasalar bu hafta Powell'ın mesajlarını bekliyor

Piyasalarda negatif fiyatlamaların yaşandığı geçen haftanın ardından yatırımcılar bu hafta Fed'in temmuz ayı toplantı tutanakları ile Powell'ın Jackson Hole kapsamındaki açıklamalarını takip edecek.
 19 Ağustos 2019 20:26
Yazdır
Piyasalar bu hafta Powell'ın mesajlarını bekliyor

Küresel piyasalar, geçen hafta risk iştahını azaltan gelişmelerle negatif seyretmesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamalarla yön bulacak.

Geçen hafta, global çapta kötü gelen makroekonomik verilerin ardından artan resesyon endişeleri, Arjantin'deki gelişmeler ve ticaret savaşına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağına yerleşirken, risk algısında ciddi bozulma yaşandı. Her ne kadar ABD'nin ticaret savaşı konusunda Çin'e karşı geri adım atması sonrası cuma günü piyasalarda alımlar güçlense de, haftalık bazda hisse senedi piyasalarında düşüş, tahvil faizlerinde ise yükseliş gözlendi.

Piyasalarda negatif fiyatlamaların yaşandığı geçen haftanın ardından yatırımcılar bu hafta ise Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Powell'ın Jackson Hole kapsamındaki açıklamalarını takip edecek.

Fed'in 2008 küresel ekonomik krizden bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklar, çarşamba günü açıklanacak. Söz konusu toplantıda, faizler 25 baz puan düşürülerek yüzde 2.00-2.25 aralığına çekilse de kararın ardından Başkan Powell'ın bunun uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olmadığını vurgulaması piyasalarda kafa karışıklığı yaratmıştı.

Analistler, Powell'ın cuma günü merkez bankaları üst düzey yetkililerin bir araya geleceği ve "Para Politikası İçin Zorluklar" başlığı altında düzenlenecek Jackson Hole toplantıları kapsamında yapacağı açıklamaların, Fed'in bundan sonraki aksiyonları için sinyal niteliği taşıyabileceğini ifade etti.

Son durumda Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği ihtimalinin tamamen fiyatlandığına dikkati çeken analistler, bankanın temmuz toplantısına ilişkin karar metninde de bu yönde ipuçları aranacağını kaydetti.

Piyasalarda sert hareketlerin yatıştığı cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,20, S&P 500 endeksi yüzde 1,44 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 değer kazansa da her üç endekste de geçen hafta yüzde 1 civarında düşüş yaşandı. Geçen hafta yüzde 1,50 ile son 3 yılın en düşük seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeni haftada yüzde 1,58 seviyelerinden başlarken, dolar endeksi 98,2 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, geçen hafta Almanya'nın resesyona girdiğine işaret eden büyüme verisi sonrasında yatırımcıların riskten kaçması ile 1,10 sınırına kadar gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yatay bir seyir izliyor. Cuma günü pay piyasalarında ise yükseliş yaşanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Asya borsalarında yeni haftanın pozitif bir seyirle başladığı gözlenirken, Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle yüzde 0,87 düşüşle 95.734,17 puandan tamamladı. Geçen hafta 5,63 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL ise yeni haftada 5,56 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta Jackson Hole'da gerçekleştirilecek toplantıdan gelecek mesajlar, Fed toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde ise Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek 98.500 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı perakende satış ile ciro endeksleri

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz TÜFE
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL
20 Ağustos 2019 12:01		 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'
20 Ağustos 2019 11:09
KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu
20 Ağustos 2019 11:01		 Gram altın 274 lira seviyelerinde
20 Ağustos 2019 10:50
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
20 Ağustos 2019 10:43		 Borsa güne yükselişle başladı
20 Ağustos 2019 10:05
Karayollarında durum
20 Ağustos 2019 08:45		 Evlenen şirkete teşvik
20 Ağustos 2019 08:15
Türkiye yardımda dünya birincisi
20 Ağustos 2019 06:11		 Domateste üretim çok rekolte düşük
19 Ağustos 2019 23:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu11:00 - Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü10:50 - YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün can çekişmesi 2
Badem sütü 1
Duygusal zeka 2
irem sak 1
18.08.2019 izmir karabağlar yangını 2
nasılsın 1
gider ayak 1
portakalcicegi2017 1
Metinalkan 1
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
SON İLANLAR
Alanya-Gazipaşa Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Hasanşeyh Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kıyı Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 24 İşçi Alacak
Rize Muradiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam