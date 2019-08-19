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Toplu sözleşme görüşmelerinde, zaman daralıyor

5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, 20 Ağustos 2019 Salı günü itibariyle ya anlaşma ya da anlaşmazlık yönünde bir karar alınması gerekiyor. Tarafların müzakere süresinin uzatılması konusunda mutabakat sağlamaması halinde, uzlaşmazlık tutanağı tutulacak ve Hakem heyetine başvuru süreci başlayacaktır.
 19 Ağustos 2019 20:39
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Toplu sözleşme görüşmelerinde, zaman daralıyor

5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri, Kurban bayramı tatilinin bitmesi sonrasında, dün gece yarısı ikinci teklifle devam etti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için % 3,5+ 3 olan teklifi yüzde 4+4, 2021 yılı için ise %3+2,5 olan teklifi yüzde 3+3'e yükseltmişti. Ayrıca enflasyon farkı verilecektir.

Teklifi bugün ele alan Memur Sen Başkanlar Kurulu ise bu teklifin müzakereye uygun olmadığına karar vermiş ve yeni bir teklif beklediklerini açıklamışlardı.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Başkanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, görüşmelerin sıkışık bir takvimde yürütüldüğünü, Hakem heyetine başvuru için 3 günlük süre tanındığını, bu sürenin uzun olduğunu, müzakerelere devam etmek için Hakem heyetine başvuru süresinin 1 güne indirilmesini ve 2 günlük sürenin müzakerelere ayrılmasını talep etmişti.

Hem 4688 sayılı Kanunda hem de toplu sözleşmelerin nasıl yürütüleceğini düzenleyen yönetmelikte, sürelere ait net bir belirleme yapılmamıştır. Kanunda, "Toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanır." hükmü yer almaktadır.

Kanunda yer alan bu hüküm gereğince, hakem kurulunun kararı da dahil tüm sürecin en son 30 Ağustos'ta bitirilmesi gerekmektedir. Yönetmelikte ise 3 gün içinde Hakem Kuruluna başvuru yapılabileceği, Hakem Kurulunun da 5 gün içinde karar alacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, toplu sözleşmelerin başlangıcında, taraflar çalışma takvimi belirlemiş olup, bu takvimde, iki tarafın da onayıyla değişiklik yapılarak, müzakere süresinin biraz daha uzatılması mümkündür.

Eğer müzakere süresiyle ilgili olarak bir değişiklik kararı alınmadığı taktirde, yarın gece yarısına kadar uzlaşma veya uzlaşmama yönünde nihai kararın alınması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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