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Bakan Yardımcısı için yarın tören düzenlenecek

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gelirken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, havaalanında yapılacak törenin ardından İstanbul'a uğurlanacak.
 19 Ağustos 2019 20:49
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Bakan Yardımcısı için yarın tören düzenlenecek

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gelirken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, havaalanında yapılacak törenin ardından İstanbul'a uğurlanacak.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra karayolu ile Van'ın Erciş ilçesindeki Bakanlığa ait kültür sarayında incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelişinde içinde bulunduğu 27 AAL 348 plakalı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Bakan Yardımcısı Dursun ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Bakan Yardımcısı Dursun olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı ise Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun'un cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez hastaneye gelerek yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı. Vali Bilmez, yaptığı açıklamada, "Haluk Hocamız bölgede bir dizi inceleme ve etkinlikte bulunmak üzere bugün bölgemizdeydi. Sabah Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki incelemelerini bitirdikten sonra Erciş'e gelirken saat 16.20 civarında Bayramlı köyü sapağında araç tek taraflı mıcıra kaptırarak kaza gerçekleşiyor. Olay 112'e düşer düşmez 17 dakika sonra sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. Ama maalesef tüm müdahalelere rağmen Haluk Hocamız hayata geri döndürülemiyor ve vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Diğer yaralılarımız Erciş Devlet Hastanesine nakledildi. Buradaki ilk tedavi ve müdahalelerden sonra Van YYÜ Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkleri yapıldı. Sağlık Bakanlığı iki ambülans uçağı ilimize gönderdi. İhtiyaç olması halinde bu yaralılarımız İstanbul veya Ankara'ya sevk edilecek" dedi.

"Hocamızın cenazesini İstanbul'a uğurlayacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un özel uçakla geldiğini belirten Vali Bilmez, "Hocamızın cenazesini de akşam havaalanında yapılacak törenin ardından İstanbul'a uğurlayacağız. Ahmet Haluk Hocamız Türk milletinin değerli bir bilim ve kültür adamıydı. Milletimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Vali Bilmez açıklamaların ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi önünde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ile diğer ilgililerle birlikte acil servis önünde bir süre bekledikten sonra Van'a hareket etti.
İhlas Haber Ajansı
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