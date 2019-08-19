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Kalp krizi geçiren hastaya, doktorun sözleri moral oldu

Isparta'da kalp krizi geçiren kişiye müdahale eden doktorun söylediği "Seni çok seviyorum, hayatta kalman lazım, benimle kal, bir yere gitme" sözleri hastayı olumlu yönde etkiledi- 50 yaşındaki Ali Küçükyumru:- "Hastanede tamamen fenalaştım. Bir ara gidip geldim ama doktorun söylediği sözler kulağımdan hiç gitmedi, hala o anlar hafızamda. Beni hayata bu sözler bağladı"
 19 Ağustos 2019 20:58
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Kalp krizi geçiren hastaya, doktorun sözleri moral oldu

Isparta'da kalp krizi geçiren kişiye, doktorun müdahale sırasında sık sık "Seni çok seviyorum, hayatta kalman lazım, benimle kal, bir yere gitme." yönündeki sözleri moral oldu.

İş yerinde çalıştığı sırada fenalaşan ve yakınları tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Küçükyumru'nun, hastanede yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Başka bir hastaya anjiyo yapmaya hazırlanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Akkaya, durumu acil olduğu gerekçesiyle Küçükyumru ile ilgilendi.

Bir ara kalbi duran Küçükyumru'ya elektro şok uygulanarak, kalbinin fonksiyonlarını yerine getirmesi sağlandı. Tıkalı olan damarı da açılan Küçükyumru, 4 gündür süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Operasyon anında yaşadıklarını gazetecilerle paylaşan Küçükyumru, kendisine müdahale eden doktorun davranışlarından çok etkilendiğini belirtti.

Daha önce hiç görmediği Akkaya'nın operasyon sırasında kendisine sık sık "Seni çok seviyorum, hayatta kalman lazım, benimle kal, bir yere gitme." gibi sözler söylediğini anlatan Küçükyumru, bu sözlerin hayata tutunmasında çok etkili olduğunu kaydetti.

Hastaneye gittiğinde hiçbir şey hatırlamadığını sadece doktorun sözlerini duyduğunu aktaran Küçükyumru, "Hastanede tamamen fenalaştım. Bir ara gidip geldim ama doktorun söylediği sözler kulağımdan hiç gitmedi, hala o anlar hafızamda. Beni hayata bu sözler bağladı. Allah ondan razı olsun. Beni hayata döndüren Akkaya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Fatih hocayı o ana kadar hiç görmemiştim, artık bundan sonra benim en büyük arkadaşım." dedi.

Dr. Fatih Akkaya da Küçükyumru'nun hastaneye geldiğinde ciddi bir kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Hastaya hemen müdahale ettiklerini anlatan Akkaya, "Masaya aldık, yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir sürede damarını açmayı başardık, şok tablosundan kurtuldu. Bir ara kalbi durdu ama elektroşokla tekrar çalıştırdık. Başarılı bir işlem gerçekleştirdik. Erken müdahalenin faydasını gördük." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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