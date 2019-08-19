HDP'nin elinde büyükşehir belediyesi kalmadı
|19 Ağustos 2019 21:22
|Yazdır
HDP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından 3 büyükşehir ile 5 ilde belediye başkanlıklarını kazanmıştı. HDP'nin elinde bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah kayyum atanarak belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.
SADECE 5 İLDE HDP'Lİ BAŞKANLAR BULUNUYOR
İçişleri Bakanlığının aldığı kararla HDP'li olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu kararın ardından HDP'nin elinde büyükşehir belediye başkanlığı kalmadı.
31 Mart seçimlerinde 3 büyükşehir olmak üzere 8 ilde başkanlık kazanan HDP'nin elinde sadece Batman, Siirt, Kars, Iğdır ve Hakkari Belediyeleri bulunuyor. Ayrıca 40 ilçe ve 12 belde belediyesinde HDP'li başkanlar görev yapıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor
20 Ağustos 2019 11:28
|Soylu: Milletin temiz oyları teröre istismar edilmemeli
20 Ağustos 2019 10:36
|50 ili ilgilendiren projede çalışmalar devam ediyor
20 Ağustos 2019 10:16
|Feyzioğlu: Beni eleştirenler, siyasi parti başkanıyla fotoğraf çektirip, profil fotoğrafı yapıyor
20 Ağustos 2019 10:10
|Yargı paketinde savcılara ABD modeli
20 Ağustos 2019 09:16
|Egemen Bağış büyükelçi oluyor
20 Ağustos 2019 09:09
|'Dicle'nin, Aras'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız'
20 Ağustos 2019 06:50
|20 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
20 Ağustos 2019 00:03
|Bakan Yardımcısı'nın naaşı İstanbul'a uğurlandı
19 Ağustos 2019 23:41
|Haluk Dursun'un vasiyet niteliğinde son konuşması
19 Ağustos 2019 22:53