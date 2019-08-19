1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Telefon kazanmıştı, kutudan çıkanla şoke oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Semiha Durmaz'ın, kendisine gelen "99 liraya cep telefonu kazandınız" mesajıyla sipariş verdiği telefonun kutusundan su şişesi ve bitki çayı çıktı.
 19 Ağustos 2019 21:13
Yazdır
Telefon kazanmıştı, kutudan çıkanla şoke oldu

İki çocuk annesi ev hanımı Durmaz'ın telefonuna, "0 850" ile başlayan bir numaradan akıllı telefon kazandığına dair mesaj geldi.

Gelen mesaja, mesajla onay veren Durmaz, heyecanla telefonun gelmesini bekledi.

Siparişinin geldiğinin haber verilmesiyle postaneye kargosunu almaya giden Durmaz, adına gelen paketi 99 liralık bedeli yatırarak aldı.

Evine gelen Durmaz, paketin içinden su şişesi ve bitki çayı çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı.

"BİRÇOK İNSANI KANDIRMIŞLAR"

Semiha Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de televizyon ve internet reklamlarıyla alışveriş yaptığını ancak ilk defa başına böyle bir olay geldiğini söyledi.

Uygun fiyata telefon alacağını düşünerek hareket ettiğini belirten Durmaz, "Bana 'Telefon kazandınız' diye mesaj geldi. Sonra da adıma gelen paketi almam için aradılar. Paketi ödemesini yaparak aldım. Eve gelip açtığımda telefon kutusundan su şişesi ve bitki çayı gibi bir şey çıktı. Ailecek çok şaşırdık." diye konuştu.

Durmaz, İl Ticaret Müdürlüğüne şikayette bulunduğunu dile getirerek, "İnsanların duygularıyla oynamasınlar. Biz yok canımızla yatırdık o parayı. Eşimin telefonu eskiydi, telefonu eşime hediye edecektim. Böyle bir şeyle karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Sadece ben değil birçok insanı kandırmışlar. Hakkımı arayacağım." ifadelerini kullandı.

"BİLİNEN FİRMALARDAN ALIŞVERİŞ YAPSINLAR"

Edirne Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun da Durmaz'ın şikayeti üzerine savunma istedikleri firmadan cevap gelmediğini aktardı.

Heyetin tüketici lehine karar verdiğini bildiren Altun, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığımız da heyetimiz de vatandaşlarımıza her zaman uyarılarda bulunuyor. Her gelen mesaja inanmayın, bu tür dolandırıcılara paralarınızı kaptırmayın. Kimse değerinin altında bir ürünü vermez. Tüketicilerimiz buna dikkat etmelidir. Eğer internet ya da televizyondan gördüğü reklamdan ürün almak istiyorsa tüketici bunun kurumsal firma olmasına dikkat etmelidir. Bilinen firmalardan alışveriş yapsınlar."

Altun, telefon aracılığı ve mesajla vatandaşların dolandırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu durumda olan birçok kişi var ancak elinde belge olmadığı için şikayete dahi gelemiyor. Televizyonun karşısına oturup, özellikle ürün satan kanalları izleyen artık bu işin hastaları da var. Bu işin hastası olmuş, reklamdaki numarayı arayıp sipariş veriyor. Gelen siparişten ya su şişesi çıkıyor, ya salatalık, ayva, armut, elma çıkıyor. Bu tür şeylere kanmamaları lazım. Bir telefonun fiyatı 4 bin 300 liraysa ancak bunu size 300 liraya sunuyorlarsa, bunda bir sıkıntı var demektir. Bu tür ürünleri almamaları gerekiyor."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı
20 Ağustos 2019 11:50		 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor
20 Ağustos 2019 11:29
Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında
20 Ağustos 2019 11:26		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
20 Ağustos 2019 06:31
Pakdemirli: Çıkan yangınlar kontrolümüz altında
20 Ağustos 2019 06:20		 Bakan yardımcısı Dursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildi
20 Ağustos 2019 04:45
'Gençlik bir kere yaşanır' dedi bisikletle yollara düştü
19 Ağustos 2019 22:48		 Avcılar'da 'Duvarsız ev'in kiracıları hak arayışında
19 Ağustos 2019 22:38
Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor
19 Ağustos 2019 21:18		 Kalp krizi geçiren hastaya, doktorun sözleri moral oldu
19 Ağustos 2019 20:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu11:00 - Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü10:50 - YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün can çekişmesi 2
Metinalkan 1
Menzil tarikatı. 5
nasılsın 1
irem sak 1
gider ayak 1
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 4
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 2
Abbiiee 3
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam