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Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde hobi olarak akvaryum karidesi yetiştiren Göksel İssi, artan talepler üzerine pazar alanını genişletti.
 19 Ağustos 2019 21:18
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Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde hobi olarak akvaryum karidesi yetiştiren Göksel İssi, artan talepler üzerine pazar alanını genişletti.

Kınık köyündeki evinde küçük akvaryumlarda hobi olarak akvaryum karidesi yetiştiren İssi, bir süre sonra bu canlıları sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. İlgi odağı haline gelen karidesleri araştırmaya başlayan İssi, zaman sonra evinin bahçesine eski buzdolaplarından daha geniş çapta bir merkez kurdu. Burada üretimlerini artıran İssi, kendi imkanlarıyla üretimi artırdı. Bilecik'te bu tarz üretim yapan birinin olmadığını belirten İssi, Türkiye'nin her bölgesinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Türkiye'de iklim şartları dolayısıyla karideslerin Akdeniz Bölgesinde üretiminin yapıldığını kaydeden İssi, alanını daha da genişletmek istiyor.

Burada İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Göksel İssi, "Evde hobi olarak başladığım karides yetiştiriciliği benim için daha sonra güzel talepler geldi. Farklı tür ve farklı özelliklerdeki karideslerle ilgili yaklaşık 6-7 ay gibi bir zaman diliminde araştırma yaptım. 'Nasıl olur? Nasıl üretebilirim?' gibi. Su şartları iletkenlik değerleri gibi araştırmalardan sonra neocaridina türleri ile başladım. Kiraz karides, bloody mary, sarı ateş, mavi melek gibi talep artınca Türkiye genelinde güzel istekler de gelince sosyal medya üzeriden paylaşım yaptım Bilgi eksikliğimi tamamladım. Oradan güzel yardımlar alarak kendimi geliştirdim. Talepler yoğun olunca eski buzdolaplarından Kınık köyünde bir Ar-Ge merkezi kurmaya karar verdim. Şu an için güzel gidiyor, her şey yolunda. Buradaki çalışmalardan verim alırsam diğer türler ile ilgi Ar-Ge merkezini büyüterek hedefim Türkiye ve dünya çapına açılmak istiyoruz" ifadesinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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