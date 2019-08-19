Antalya'nın gizli cenneti; Kapuz Kanyonu

KONYAALTI Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya'nın keşfedilmemiş gizli cennetlerinden biri olan Kapuz Kanyonu'nu turizme kazandırarak, bölge halkına gelir sağlamak istediklerini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki Kapuz Kanyonu'nu ziyaret etti. Muhtarı Mesut Pöze ve mahalle sakinleriyle Kapuz Kanyonu'nda bir araya gelen Başkan Semih Esen, kanyon alanında incelemelerde bulundu. Başkan Esen, bu ziyaretin Aşağıkaraman Mahallesi için farklı bir bakış açısı, bir gelir kapısı açan bir gün olması temennisinde bulundu.

Kapuz Kanyonu'nun Antalya'nın keşfedilmemiş gizli cennetlerinden biri olduğunu kaydeden Semih Esen, "Burası işlenmeyi, korunmayı ve turizme kazandırılmayı bekliyor. Bunların tamamı Antalya'da pek çok güzellik için geçerlidir. Hemen yanı başımızdaki bu kanyonu hep beraber değerlendireceğiz. Benzerlerindeki hataları yapmadan, benzerlerinden daha verimli bir şekilde, mahallemiz ve Konyaaltı'mız için hep beraber turizme kazandıracağız. Bunu yaparken, başka yerlerde hatalı uygulamalarını gördüğümüz şeylerden kaçınacağız. Biz burayı uzun yıllar sizin için, ülkemiz için, Konyaaltı'mız için gelir getiren turistik bir merkez haline getirmek niyetindeyiz. Sizlerin güçlü işbirliğine ve koruma refleksine ihtiyacımız var. Kapuz Kanyonu'nu Antalya'nın keşfedilmemiş güzel yerlerinden biri olmaktan kurtarıp, herkesçe bilinen herkesçe ziyaret edilen güzel bir yer haline getireceğiz" dedi.

Kapuz Kanyonu'nun turizme kazandırılması noktasında her türlü çevre düzenlemesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yapmaya hazır olduklarını dile getiren Başkan Esen, "Sizler de buna ayak uydurarak, buraya gelen insanların en mutlu şekilde buradan ayrılmalarını sağlayacak; gelenin bir daha gelmesi için faaliyet göstereceksiniz. Amacımız buranın doğal yapısını bozmadan bölge halkının ekonomisine kazandırmaktır. Bugün herkes için hayırlı bir başlangıç olsun" diye konuştu.

Aşağıkaraman Mahalle Muhtarı Mesut Pöze ise daha önceleri Kapuz Kanyonu'nu için bir takım girişimlerde bulunduğunu, ancak sonuçsuz kaldığını, Başkan Semih Esen'in buraya yakın ilgi göstermesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Başkan Esen, daha sonra Kapuz Kanyonu'nda botla gezerek incelemelerde bulundu.