Elazığ'da 'sahte peygamber' iddiasına soruşturma
|19 Ağustos 2019 21:37
|Yazdır
ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendini 'peygamber' ilan ettiği iddia edilen H.D. hakkında soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da yaşayan H.D.'nin, kendisini 'peygamber' ilan ettiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü davem ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bazı haber sitelerinde 'Elazığ'da sahte peygamber iddiası' şeklinde haber yapıldığının tespit edilmesi üzerine, kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Elazığ'da Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir adreste, H.D. isimli şüpheli şahsın İslam'ın yüce değerlerini ve halkın dini değerlerini alenen aşağıladığı, etrafına toplanan bir takım şahıslara kendisinin son peygamber olduğunu, peygamberler zincirinin son halkası olarak kendisini ilan ettiği yönündeki iddialar üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca 677 Sayılı Yasa ve TCK'nun 216'ncı maddelerine muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmış olup, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başkentte izinsiz gösteri yapan 8 kişi gözaltında
19 Ağustos 2019 19:56
|Muğla'da gözaltına alınan 22 kişi serbest bırakıldı
19 Ağustos 2019 19:52
|Isparta'daki katliamdan ölü taklidi yaparak kurtulmuş
17 Ağustos 2019 16:51
|Mahkemeye mektup gönderen sanıktan ilginç savunma
17 Ağustos 2019 16:41
|Hırsızları 'kargocu polisler' yakaladı
11 Ağustos 2019 17:20
|HDP Muş İl Başkanı gözaltına alındı
10 Ağustos 2019 16:28
|Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı
09 Ağustos 2019 21:22
|Erzurum'daki dev operasyonla ilgili yeni detaylar
06 Ağustos 2019 20:08
|Otogardaki otoparkların tahliye edilmesi kararına tedbir
05 Ağustos 2019 21:09
|'Organize İşler' filmini akla getiren çete çökertildi!
04 Ağustos 2019 21:56