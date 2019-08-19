Rapor almaya gelen baba- oğul, doktoru dövdü
|19 Ağustos 2019 21:42
|Yazdır
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi'ne sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen O.E. ile oğlu G.E., doktorla tartıştı. Ayırmak için araya giren aynı merkezde görevli doktor Mehmet Akyol ise baba- oğul tarafından dövüldü.
Olay, dün, Yalvaç 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. O.E. ve oğlu G.E., sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla merkeze geldi. O.E. ve G.E., ismi öğrenilemeyen doktordan sağlık raporu istedi. Baba- oğul ile görevli doktor arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tarafları yatıştırmak amacıyla araya giren, aynı merkezde çalışan doktor Mehmet Akyol ise O.E. ve G.E. tarafından dövüldü. Başından darbe alıp, yaralanan Akyol, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Doktor Mehmet Akyol'un baba- oğuldan şikayetçi olacağı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü
20 Ağustos 2019 11:00
|İş yerinde sigara içen işçi kovuldu
20 Ağustos 2019 10:23
|İstanbul'da 4 polise rüşvet soruşturması
20 Ağustos 2019 09:33
|Bu da 'ucuz kaju' dolandırıcılığı
20 Ağustos 2019 08:30
|İşte Oktar'ın gizli geçidi
20 Ağustos 2019 08:00
|Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
20 Ağustos 2019 07:59
|Başkent'te korkutan deprem
20 Ağustos 2019 07:51
|Galatasaray Üniversitesi'nde yangın paniği
20 Ağustos 2019 07:05
|Siirt'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı
20 Ağustos 2019 06:43
|Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı
19 Ağustos 2019 19:20