1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÜAK'tan adayların öğrenim bilgileri hakkında üniversitelere hatırlatma

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, doçentlik başvurularında fiziki dosya kabulünün ortadan kaldırılması sebebiyle adayların öğrenim bilgilerinin üniversitelerce sağlanmasını istedi.
 19 Ağustos 2019 22:09
Yazdır
ÜAK'tan adayların öğrenim bilgileri hakkında üniversitelere hatırlatma

Bildiğiniz gibi, 2019 Mart Dönemi itibarıyla doçentlik başvurularında fiziki dosya şartı kaldırılmış, doçentliğe başvuracak adaylar büyük bir yükten kurtulmuştur.

Ancak, doçentliğe başvuru aşamasında adaylara ait öğrenim bilgileri YÖKSİS üzerinden e-devlete aktarılan veriler aracılığıyla aktarıldığından, öğrenim bilgileri YÖKSİS'te yer almayan adaylar müracaatta sorunlar yaşamıştı.

Bu kapsamda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı gelecek başvuru dönemlerinde adayların öğrenim bilgilerinin YÖKSİS aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağı hususuna dikkat çekilerek, üniversitelerin söz konusu bilgilere eksiksiz şekilde erişim sağlamasını istedi.

İŞTE ÜAK YAZISI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları açıklandı
20 Ağustos 2019 07:00		 Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza
19 Ağustos 2019 23:36
Afgan cinayeti sonrası 73 Afgan sınır dışı edildi
19 Ağustos 2019 23:11		 TİGEM'in safkan Arap tayları burada yetişiyor
19 Ağustos 2019 22:23
'DGS kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanacak'
19 Ağustos 2019 21:54		 Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti
19 Ağustos 2019 20:18
Mardin'de gösteri ve yürüyüşlere 30 günlük yasak
19 Ağustos 2019 20:04		 Taklit Van Gogh tablosu sahibine iade edildi
19 Ağustos 2019 19:36
Gediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL ceza
19 Ağustos 2019 19:24		 8 şehirdeki siyanür endişesi! Mahkeme keşif yaptı
19 Ağustos 2019 19:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu11:00 - Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü10:50 - YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
Menzil tarikatı. 5
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
sude 1
irem sak 1
sözlüğün can çekişmesi 2
Can sıkıntısına başlık açmak 1
gider ayak 1
Görmemezlikten gelmek 7
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 4
SON İLANLAR
Alanya-Gazipaşa Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Hasanşeyh Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kıyı Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 24 İşçi Alacak
Rize Muradiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam