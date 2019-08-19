ÜAK'tan adayların öğrenim bilgileri hakkında üniversitelere hatırlatma
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, doçentlik başvurularında fiziki dosya kabulünün ortadan kaldırılması sebebiyle adayların öğrenim bilgilerinin üniversitelerce sağlanmasını istedi.
|19 Ağustos 2019 22:09
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Bildiğiniz gibi, 2019 Mart Dönemi itibarıyla doçentlik başvurularında fiziki dosya şartı kaldırılmış, doçentliğe başvuracak adaylar büyük bir yükten kurtulmuştur.
Ancak, doçentliğe başvuru aşamasında adaylara ait öğrenim bilgileri YÖKSİS üzerinden e-devlete aktarılan veriler aracılığıyla aktarıldığından, öğrenim bilgileri YÖKSİS'te yer almayan adaylar müracaatta sorunlar yaşamıştı.
Bu kapsamda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı gelecek başvuru dönemlerinde adayların öğrenim bilgilerinin YÖKSİS aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağı hususuna dikkat çekilerek, üniversitelerin söz konusu bilgilere eksiksiz şekilde erişim sağlamasını istedi.
İŞTE ÜAK YAZISI
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