Eskişehir'de neredeyse kiralık ev kalmadı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversitesiyle yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de yeni öğrencilerin gelişi kentteki ekonomiyi ve emlak piyasasında canlanmasına neden oldu. Ev kiraları yeni öğrencilerin gelmesiyle yaklaşık yüzde 15 oranında artış gösterdi. Kiralık ev bulmakta güçlük çekenler ise metrekare olarak daha küçük olmasına karşın yurt ve apart dairelere yöneldi. Üç üniversiteli şehirde 70 bin öğrenci örgün eğitim için gelirken, yaklaşık 50 bin kadar öğrenci ise Anadolu Ünivertesi'nin açık öğretim programlarını kazanmalarına rağmen örgün eğitim derslerine katılabilmek için Eskişehir'e geliyor.

'KİRALIK EV NEREDEYSE YOK'

Eskişehir'de emlak komisyonculuğu yapan Gülçin Uzun, her öğrenci döneminde kiraların arttığını ancak son 2 yıldır kiralık ev bulmakta da öğrencilerin güçlük çektiğini söyledi. Şehirde yaşayan 15 bin kadar Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu sığınmacıların daha yüksek rakamlara ev tuttuğunu ve kalabalık yaşadıklarını ifade eden Uzun, "Eskişehir, öğrenci şehri olduğu için kayıt döneminde öğrencilerin gelmesiyle kira tutarları artıyor. Bu yıl ise emlak piyasası karışmış durumda. Öğrencilerimize kiralık ev bulamıyoruz. Bunun sebebi de genellikle yabancı uyruklu sığınmacıların çok fazla ev tutması. Bu nedenle kiralık ev yok piyasada. 500 lira olan bir daireyi mal sahipleri, sığınmacılara 1000 liradan kiraya veriyor. Özellikle bu sene kiralık ev piyasasında çok büyük bir sıkıntı var. Ev bulamıyoruz, bulduğumuz evler de çok kötü. Ev sahipleri daha fazla para almak için evlerini yabancılara vermeyi tercih ediyorlar" dedi.

Öğrencilerin genelde üniversitelere yakın Yenibağlar, Eskibağlar, Osmangazi gibi mahallelerden ev aradıklarını kaydeden Uzun, "Bunların hepsi dolu. Düzgün ev yok ve kötü evler de bizim öğrencilerimize kalmış durumda. Öğrenciler de dolayısıyla apartlara, yurtlara yöneliyorlar. Çünkü insanlar ev bulamıyorlar. Aile ev bulamadığı için çocuğunu yurtlara yönlendiriyor. Bana sabahtan beri birçok aile geldi çocuklarını okutacak olan, kiralık ev bulamadık. Eşyalı daire istiyorlar, o da yok. Olan dairelerin fiyatları da çok yüksek. Kiralık evlerde, eşyasız 1+1'ler 700 lira eşyalı olanlar ise 2 bin liraya kadar çıkıyor. Konumuna göre değişiyor ve çok yüksek fiyatlar" diye konuştu.

'YURT VE APARTLAR DAHA GÜVENLİ'

Osmangazi Üniversitesi yakınındaki Büyükdere Mahallesi'nde kız apart sorumlusu Füsun Çetingül, ailelerin apart daireleri daha güvenli bulduklarını söyledi. Apartların verdiği hizmetler nedeniyle öne çıktığını anlatan Çetingül, şöyle devam etti:

"Özel yurtların daha güvenlikli olduğunu bildikleri için özellikle bizi tercih ediyorlar. Öğrenciler genellikle giriş çıkış saatleri açısından evleri tercih ediyorlar ama aileler apart dairelere yöneliyor. Apartlar 7/24 kamera sistemiyle korunuyor. Bunun dışında gece bekçileri oluyor. Bundan dolayı da aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakabiliyorlar. Biz, açık büfe sabah kahvaltısı, aşçı tarafından yapılan akşam yemeği, elektrik, su, internet, sıcak su ve günlük temizliğe kadar her şeyi üstleniyoruz. Fatura ödeme dertleri olmadığı için öğrenciler çok rahat konaklayabiliyor. Fiyatlar yemekli ve yemeksiz olarak değişiyor. Eskişehir'de çok fazla apart ve yurt var. Herkesin verdiği hizmete ve hizmet kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Ortalama 500 ile 1500 lira arası fiyatlar değişiyor. Öğrenci evde olduğu zaman istedikleri saat girip çıkabilir ama aileler bunu istemiyor. Apartlarda belirli bir saatten sonra kapanıyor ya da aileye mesaj iletiliyor. Bundan dolayı da tercih ediliyoruz. Yeni gelen öğrencilere apart tavsiye ediyoruz. Hiç bilmedikleri bir şehre geliyorlar. Ailelerin de gözü arkada kalıyor. Şu an kiralık ev bulmak mümkün değil. Civarda ev yok. 3 tane üniversite var ve öğrenci çok fazla. Devlet yurtları da kiralık ev de yeterli değil."

'ÖNCELİĞİMİZ DEVLET YURTLARI'

İstanbul'da oturan Mustafa Kurt, oğlunun kazandığı Anadolu Üniversitesi'ne kayıt işlemleri için geldiklerini söyledi. Ev konusundaki önceliğinin devlet yurtları olduğunu ifade eden Kurt, "Kalacak yerde önceliğimiz KYK yurdu. Olmazsa başka bir yurt ya da apart olacak. Ekonomik açıdan daha uygun yerleri arıyoruz tabi ki. Ev fiyatları yüksek gözüküyor. Bir öğrencinin 800-900 lira gibi bir maliyeti oluyor. 2 bin, 2 bin 500 lira civarında ev fiyatları bile var. Birkaç öğrenci birlikte kalsa aynı fiyata denk geliyor. Güvenli olması için de apartları tercih ediyoruz. Şehir dışından getiriyoruz çocuğumuzu. Birçok farklı yerden gelenler var. İnsanlar, çocuklarının güvenli bir ortamda olmasını ister. Bu yüzden tabi para ikinci planda kalıyor ama düşünmek de zorunda bunu aileler. Biz de her aile gibi uygun bir yer arıyoruz" dedi.

Manisa'dan gelen Yaşar Ergül'de oğlunun Anadolu Üniversitesi'ni kazanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Eğitim Fakültesi'nde oğlunun kayıt işlemlerini tamamlayan Ergül, ev ya da apart daire düşündüğü belirterek şunları söyledi:

"Kayıtları yaptırdık. Kalacak yer olarak çocuğuma ev ya da apart düşünüyorum. Onları da araştırıp halledeceğiz. Ev tutmayı pek düşünmüyorum çünkü daha arkadaşı yok. Çevre edinmesi arkadaşlık kurması lazım çocuğumun. Tek başına kalmasını da istemiyorum açıkçası. Güvenli olursa yurt ya da apart bulmayı planlıyoruz. İlerleyen sınıflarda da eve çıkabilir. Fiyatlar konusunda uygun diyorlar etraftakiler ama bakalım ne kadar uygun olduğunu göreceğiz."

E-DEVLET KAYIT KUYRUKLARINI BİTİRDİ

Kazandıkları üniversitelere kayıt yapmak için gelen öğrencilerin yoğunluğu E-Devlet giriş ekranıyla birlikte son erdi. Kente gelmeden internet üzerinden giriş yaparak kayıtlarını yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başlangıcında evraklarını teslim ederek üniversite hayatına başlayabiliyor.