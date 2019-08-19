1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avcılar'da 'Duvarsız ev'in kiracıları hak arayışında

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı bina yıkılınca, bitişikteki binanın en üst katındaki iki dairenin duvarlarının olmadığı ortaya çıkmıştı. İstanbul dışındaki bir hastanede kuvözde bulunan bebekleri nedeniyle evlerine dönemediklerini söyleyen Turgut Adıktı ve eşi Selin Adıktı, mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Taşınma hazırlıklarındaki çift, yatak odalarının da drone ile görüntülendiğini belirterek, görüntüleyenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 19 Ağustos 2019 22:38
Yazdır
Avcılar'da 'Duvarsız ev'in kiracıları hak arayışında

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki 40 yıllık 4 katlı Saray Apartmanı 6 Temmuz'da kentsel dönüşüm kapsamında iş makineleriyle yıkılırken bitişikteki aynı müteahhitin yaptırdığı Güven Apartmanı'nın en üstte 4'üncü kattaki iki dairesinin dış cephesinde hiç duvar olmadığı ortaya çıkmıştı. Dairelerden birinin duvarları yıkımı yapan müteahhit tarafından kısa sürede örüldü ancak bitişikteki Turgut-Selin Adıktı çiftinin oturduğu dairenin sokağa bakan cephesi açık kaldı. Bir firmada özel güvenlik görevlisi olan Turgut Adıktı ve eşi Selin Adıktı dün evlerine dönebildi. Turgut Adıktı, "İstanbul dışında, en az 10 gündür; erken dünyaya gelen ve halen kuvözde olan bebeğimi yaşatmak için koşturuyordum. Onun için eve dönemedim" dedi.

Olayı ev sahibinin araması üzerine öğrendiğini belirten Adıktı, şunları söyledi:

"Adamların bitişikteki binayı yıkacağını biliyorduk. Ancak, bina yıkılırken böyle bir mağduriyete uğrayacağımız aklımızın ucundan geçmedi. Yıkımı yapan firma, iki binada da tek duvar olduğunu bilmediğini söylüyor. Öncesinde gerekli araştırma-inceleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta inşaat şakaya gelen bir şey değil. Ev sahibim beni aradı ''Eşyanı çek, duvarın yıkılacak' dedi. Şaşırdım. 'Duvar yıkılan binaya aitmiş' dediler. O gün telefonla polisi, zabıtayı aradım. Belediye ile görüştüm. Kiracıyım. Bu ve yıkılan binaları yapan aynı kişiymiş. Üst katlarda malzemeden çalmış. Tamam da benim hatam suçum ne? Ne dediysem, yıkımı durduramadım. Polis, zabıta müdahale edemedi. Avcılar Belediyesi'nden, 'Yıkım başlamış durduramayız, çökme tehlikesi olur can kaybına neden olabilir, üstelik bu duvar yıkılan binanın duvarı' denildi. Bir dünya zararım var, kimden karşılayacağımı da bilmiyorum. Her türlü hakkımı arayacağım. Eşyalarım mahvolmuş durumda. Bunun özrü, affı yok. Ben yokken kullandığım duvarımı yıkamazsın. Kanun buna müsaade eder mi bilemiyorum. Çocuğum iki haftadır kuvözde. Ondan dolayı bırakıp gelemedik. Eşim ağlamaktan sinir krizine girdi. Kayınvalidem yanındaydı. Onu da gönderemedim. 'Tüm eşyalarım aşağı düşmüştür' diye düşündüm. Daha temel kazılacak. Bana göre bu binanın da çökme ihtimali var. Bir iki güne taşınacağım. Bunun en büyük suçlusu bu evi yapan müteahhit. Sadece bizim kattan malzeme çalınmış. Bunun yanı sıra drone kaldırarak, evimizin yatak odasının içini görüntüleyen gazeteciler hakkında da 'Mesken masuniyetini ihlal' suçundan suç duyurusu bulunduk."

Evlerindeki duvarın ortadan kalkması nedeniyle tüm eşyaları toz toprak içerisinde kalan, banyodaki çamaşır makineleri 4'üncü kattan düştüğü için kullanılamaz halde olan çift, taşınmak için hazırlıklara başladı. Selin Adıktı "Polis ve zabıtaya başvurduk. Yıkım için değilse de 'Haneye tecavüzden işlem yapılsın' dedik. Kimse ilgilenmedi. Drone görüntüleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yoğun bakımdaki bebeğimize mi evimize mi yanalım bilmiyoruz. Bebeğimiz iyiye gidiyor ama bir yakınımıza bırakmak zorunda kaldık" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı
20 Ağustos 2019 11:50		 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor
20 Ağustos 2019 11:29
Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında
20 Ağustos 2019 11:26		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
20 Ağustos 2019 06:31
Pakdemirli: Çıkan yangınlar kontrolümüz altında
20 Ağustos 2019 06:20		 Bakan yardımcısı Dursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildi
20 Ağustos 2019 04:45
'Gençlik bir kere yaşanır' dedi bisikletle yollara düştü
19 Ağustos 2019 22:48		 Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor
19 Ağustos 2019 21:18
Telefon kazanmıştı, kutudan çıkanla şoke oldu
19 Ağustos 2019 21:13		 Kalp krizi geçiren hastaya, doktorun sözleri moral oldu
19 Ağustos 2019 20:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu11:00 - Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü10:50 - YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fer.ah 5
Duygusal zeka 2
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 2
ferdi kadıoğlu 1
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 4
Can sıkıntısına başlık açmak 1
Metinalkan 1
türkülerle güne başlamak 2
gider ayak 1
SON İLANLAR
Alanya-Gazipaşa Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Hasanşeyh Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kıyı Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 24 İşçi Alacak
Rize Muradiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam