1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gençlik bir kere yaşanır' dedi bisikletle yollara düştü

Iğdır'dan yola çıkan ve "Gençlik bir kere yaşanır" projesi kapsamında İzmir'e kadar 2160 kilometre pedal çevirmeyi hedefleyen üniversite öğrencisi Onurhan Çallar, Kars'a ulaştı.
 19 Ağustos 2019 22:48
Yazdır
'Gençlik bir kere yaşanır' dedi bisikletle yollara düştü

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi Onurhan Çallar, 4 yılda bisikletiyle Ermenistan ve Gürcistan'daki birçok şehrin yanı sıra Türkiye'de 10 şehri gezdi.

Son olarak hem bisiklet kullanıcılarının trafikte fark edilmesi hem de ilerleyen yaşlarda gençliğinde yapamadıklarından pişmanlık duymamak için "Gençlik bir kere yaşanır" projesi çerçevesinde pedal çevirmeye karar veren Çallar, Iğdır'dan yola çıktı.

Bisiklet ile yaklaşık 22 günde İzmir'e ulaşmayı planlayan gezgin Çallar, yolculuğunda ikinci durağı olan Kars'a ulaştı.

Kentte bir süre dinlenen Çallar, daha sonra bisikleti ile Ardahan'a doğru yola çıktı.

Çallar, Ardahan'dan sonra Karadeniz'e geçip buradaki iller üzerinden Ege Bölgesi'ne giderek İzmir'e ulaşacak.

"Amacım, trafikte bisikletin kabul edilebilmesi"

Bisikletli gezgin Onurhan Çallar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projesi kapsamında Iğdır'dan İzmir'e 2160 kilometrelik bir tur planladığını söyledi.

Kars'ta bir süre dinlendikten sonra yoluna devam ettiğini belirten Çallar, "Sıradaki yolculuğum Ardahan. Amacım, trafikte bisikletin kabul edilebilmesi. Çünkü bisiklet motorsuz bir kara taşıtıdır ve sağ şeritte seyreder. Bisikletli kişi trafikteki araç sürücüleri ile aynı sorumlulukla hareket eder. Ben de bisikleti alarak İzmir'e kendi aracımmış gibi gitmeye karar verdim." diye konuştu.

"Bisikletin bir taşıt olarak kabul edilebilmesini istiyorum"

Çallar, trafikte bisikletle de hedefe varılabildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesafeler katedebilmek için altınızda motor veya araç olması gerekmiyor, bisikletle de yol katedebilirsiniz. Ben de bu konuda farkındalık turuna çıktım. Bisikletin bir taşıt olarak kabul edilebilmesi, bisikletçilerin trafikte fark edilebilmesini ve gençlerin kendisini farklı spor dallarına yöneltmesini istiyorum. Büyüklerimiz her zaman 'gençken keşke şunu yapsaydım' der. 'Gençlik bir kere yaşanır' sloganının nedeni de aslında ilerleyen yaşlarda pişmanlık duymamam."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı
20 Ağustos 2019 11:50		 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor
20 Ağustos 2019 11:29
Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında
20 Ağustos 2019 11:26		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
20 Ağustos 2019 06:31
Pakdemirli: Çıkan yangınlar kontrolümüz altında
20 Ağustos 2019 06:20		 Bakan yardımcısı Dursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildi
20 Ağustos 2019 04:45
Avcılar'da 'Duvarsız ev'in kiracıları hak arayışında
19 Ağustos 2019 22:38		 Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor
19 Ağustos 2019 21:18
Telefon kazanmıştı, kutudan çıkanla şoke oldu
19 Ağustos 2019 21:13		 Kalp krizi geçiren hastaya, doktorun sözleri moral oldu
19 Ağustos 2019 20:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu11:00 - Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü10:50 - YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
Menzil tarikatı. 5
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
sude 1
irem sak 1
sözlüğün can çekişmesi 2
Can sıkıntısına başlık açmak 1
gider ayak 1
Görmemezlikten gelmek 7
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 4
SON İLANLAR
Alanya-Gazipaşa Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Hasanşeyh Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kıyı Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 24 İşçi Alacak
Rize Muradiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam