Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza
Konya'nın Karatay ilçesinde, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye, 5 bin 10 liralık para cezası kesildi.
|19 Ağustos 2019 23:36
|Yazdır
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakayış Caddesi'nde, düğün konvoyunda otomobille drift yapan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Otomobilin plakasını belirlenince drift yapan sürücünün Sefa K. olduğu tespit edildi.
Polis, Sefa K.'ye, drift yaptığı gerekçesiyle 5 bin 10 liralık para cezası kesip, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.
Otomobil ise trafikten men edildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İlk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları açıklandı
20 Ağustos 2019 07:00
|Afgan cinayeti sonrası 73 Afgan sınır dışı edildi
19 Ağustos 2019 23:11
|TİGEM'in safkan Arap tayları burada yetişiyor
19 Ağustos 2019 22:23
|ÜAK'tan adayların öğrenim bilgileri hakkında üniversitelere hatırlatma
19 Ağustos 2019 22:09
|'DGS kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanacak'
19 Ağustos 2019 21:54
|Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti
19 Ağustos 2019 20:18
|Mardin'de gösteri ve yürüyüşlere 30 günlük yasak
19 Ağustos 2019 20:04
|Taklit Van Gogh tablosu sahibine iade edildi
19 Ağustos 2019 19:36
|Gediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL ceza
19 Ağustos 2019 19:24
|8 şehirdeki siyanür endişesi! Mahkeme keşif yaptı
19 Ağustos 2019 19:12