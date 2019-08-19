Bakan Yardımcısı'nın naaşı İstanbul'a uğurlandı
Van'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a uğurlandı
|19 Ağustos 2019 23:41
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Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a gönderildi.
Erciş Devlet Hastanesinden alınan Dursun'un cenazesi, cenaze aracıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığına getirildi.
Buradaki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri de katıldı.
Dursun'un cenazesi, İl Müftüsü Ömer Keskin'in okuduğu duanın ardından İstanbul'a uğurlandı.
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