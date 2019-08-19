1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Yardımcısı'nın naaşı İstanbul'a uğurlandı

Van'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a uğurlandı
 19 Ağustos 2019 23:41
Yazdır
Bakan Yardımcısı'nın naaşı İstanbul'a uğurlandı

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a gönderildi.

Erciş Devlet Hastanesinden alınan Dursun'un cenazesi, cenaze aracıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığına getirildi.

Buradaki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri de katıldı.

Dursun'un cenazesi, İl Müftüsü Ömer Keskin'in okuduğu duanın ardından İstanbul'a uğurlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor
20 Ağustos 2019 11:28		 Soylu: Milletin temiz oyları teröre istismar edilmemeli
20 Ağustos 2019 10:36
50 ili ilgilendiren projede çalışmalar devam ediyor
20 Ağustos 2019 10:16		 Feyzioğlu: Beni eleştirenler, siyasi parti başkanıyla fotoğraf çektirip, profil fotoğrafı yapıyor
20 Ağustos 2019 10:10
Yargı paketinde savcılara ABD modeli
20 Ağustos 2019 09:16		 Egemen Bağış büyükelçi oluyor
20 Ağustos 2019 09:09
'Dicle'nin, Aras'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız'
20 Ağustos 2019 06:50		 20 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
20 Ağustos 2019 00:03
Haluk Dursun'un vasiyet niteliğinde son konuşması
19 Ağustos 2019 22:53		 Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Ersoy'a taziye telefonu
19 Ağustos 2019 22:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu11:00 - Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü10:50 - YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 4
sözlükte tek başına canı sıkılmak 4
nasılsın 1
Abbiiee 3
Can sıkıntısına başlık açmak 1
portakalcicegi2017 1
Fer.ah 5
ferdi kadıoğlu 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam