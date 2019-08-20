İzmir'de kamu görevlileri dahil 18 FETÖ gözaltısı
Örgüte yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı
|20 Ağustos 2019 07:30
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, bazı soruşturmalardaki ifadelerde isimleri geçen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, halen görevde olan komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilen teğmen, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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