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Başkent'te korkutan deprem
>Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|20 Ağustos 2019 07:51
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın internet sitesinden edinilen bilgiye göre, deprem saat 05:07'de meydana geldi.
Merkez üssünün Ankara'nın Mamak ilçesinde olan depremin büyüklüğü 3 olarak açıklandı.
Depremin yerin 6 virgül 96 kilometre derinlikte olduğu saptandı.
Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
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