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Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atayan İçişleri Bakanlığı'nın gerekçesini değerlendirdi.
|20 Ağustos 2019 07:59
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Üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasının yankıları sürüyor.
Toplumun çeşitli çevrelerinden görevden alınmalara ilişkin açıklamalar devam ediyor
Ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzettin Özgenç'te, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Prof. İzzettin Özgenç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gerekçenin sorunlu olduğunu belirterek "Bu gerekçeler, şayet doğru iseler, görevden el çektirilen Başkanların tutuklanmalarını gerektirmektedir" dedi.
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