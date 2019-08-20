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İşte Oktar'ın gizli geçidi

Adnan Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in 11 Temmuz 2018'deki operasyon öncesi Kandilli'deki villadan kaçış görüntülerine ilk kez SABAH ulaştı
 20 Ağustos 2019 08:00
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İşte Oktar'ın gizli geçidi

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü sabah 06.00 sıralarında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlenmişti. Operasyonu Kandilli'deki villasına kurdurduğu kamera düzeneği sayesinde dakikalar önce öğrenen örgüt elebaşı Adnan Oktar ise bulunduğu villadaki gizli bir geçit sayesinde polislerden ilk etapta kaçmıştı. Oktar, ekiplerin titiz çalışması sonucu örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile birlikte yakalanmıştı. Yakalandıklarında üzerinden yüklü miktarda döviz çıkmıştı.

ÇANTALAR DİKKAT ÇEKTİ

SABAH Özel İstihbarat Bölümü, Oktar ve Ürer'in Kandilli'deki örgüte ait villadan kaçış anına ilişkin görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kandilli'deki villadan aşağı yola doğru inen bir gizli geçidin olduğu görülüyor. Bu gizli çıkış yolu üzerinden operasyon anından dakikalar önce Adnan Oktar ve Didem Ürer ana yola iniyor. Görüntülerde ayrıca başka örgüt mensubu kadınların da o yolu kullandıkları anlaşılıyor. Polis baskınından kaçan Oktar'ın saat 05.22'de kaçış güzergahının bittiği yerde beklettiği lüks aracına bindiği, buradan hızla ayrıldığı görülüyor.

Oktar'ın kaçış anında gergin, sinirli ve yüzünün asık olduğu görülürken örgüt mensubu "kedicik" olarak lanse edilen kadınların ise çantaları dikkat çekiyor. Oktar'ın televizyon kanalı A9'da katıldıkları programlarda yüzlerindeki makyaj ve kıyafetlerinden eser kalmayan örgüt mensubu kadınların gizli yoldan kaçtıkları esnada spor giyimleri de göze çarpıyor. Kaçış için hızla hazırlandıkları anlaşılan örgüt mensuplarının ellerindeki valizlerle hızla villadan ayrıldıkları gözleniyor. Oktar, kimsenin bilmediğini düşündüğü arabayla Sarıyer'e giderken Maslak'ta yakalandı. Oktar'ın aralarında bulunduğu 167 şüpheli tutuklanmıştı.

SEMA ALİM DALGIÇ

Sabah
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