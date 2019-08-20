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Bu da 'ucuz kaju' dolandırıcılığı

Tanzanyalı dolandırıcılar, kilosu 7 dolar olan kajuyu 1-3 dolara satma vaadiyle Türk işadamlarını tuzağa düşürüp ortadan kayboldu. Ticaret Müşavirliği "Güvence almadan alışveriş yapmayın" uyarısında bulundu
 20 Ağustos 2019 08:30
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Bu da 'ucuz kaju' dolandırıcılığı

Dünyanın en önemli kaju fıstığı üreticilerinden Tanzanya'da dolandırıcılar, Türk iş insanlarını "ucuz fıstık" tuzağına düşürdü. Türkler, internet üzerinden buldukları firmalardan kilogramı 7 dolar civarında olan kajuyu, 1 ila 3 dolar arasında fiyatlarla almaya çalışırken dolandırıldı. Türk iş insanlarıyla ucuz fiyatla anlaşan dolandırıcıların bir süre sonra tuzağa düşürdükleri firmalardan sertifika gideri, ihracat izni, gümrükleme ve menşe şehadetnamesi gibi çeşitli kisveler altında yüklü miktarda para kopardıktan sonra ortadan kayboldukları öğrenildi. Bu kişilere ulaşamayanca dolandırıldıklarını anlayan iş insanları, Tanzanya Ticaret Müşavirliği'ne başvurdu. Müşavirlikler ise firmaları herhangi bir güvence almadan bu tür alışverişler yapmamaları konusunda uyardı.

8 FABRİKA FAAL

Kaju üretiminde dünyada önemli bir konuma sahip olan Tanzanya'da yetiştirilen fıstık, yüksek kalitesiyle biliniyor. Tanzanya'nın kaju fıstığı üretiminde hem nitelik, hem de nicelik olarak önemli bir pozisyonda yer alması, ürünün ticaretiyle uğraşan Türk iş insanlarının da ilgisini ülkeye yönlendiriyor. Bu ilgiye karşı, Türk firmalarına yönelik dolandırıcılık vakalarında da ciddi artış var. 2018'de toplam ürün rekoltesi 220 bin ton olarak gerçekleşen ülkede, kaju fıstığı işleyen 23 fabrika bulunuyor. Ancak bunlardan sadece 8'i faal durumda. 8 fabrikanın üretim kapasitesi ise 20 bin ton civarında. Bu da ülkede fıstığın yüzde 10'unun işlenebildiği anlamına geliyor. Bu nedenle kaju fıstığının yüzde 90'ının işlenmek üzere Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere ihraç edildiği belirtiliyor. Kaju, ülke ihracatı içinde önemli bir yere sahip. Kajuyu ham olarak ithal eden Vietnam ve Hindistan, ürünün dünya piyasalarındaki taban fiyatını da belirliyor.

KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Afrıka ?Kaju İttifakı tarafından düzenlenen Kaju Fıstığı Konferansı, bu yıl 7-9 Kasım tarihleri arasında Tanzanya'da gerçekleştirilecek. Türk iş insanlarının dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmamak için Tanzanya'daki kaju fıstığı sektörünü bu konferansa katılarak yakından tanıyabileceği ifade ediliyor. Kaju sanayinde faaliyet gösteren 500'den fazla paydaşın konferansa katılacağı belirtiliyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

Sabah
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