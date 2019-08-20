Karayollarında durum
|20 Ağustos 2019 08:45
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Milas-Bodrum yolunun 5. kilometresindeki Baharlı Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Bandırma-Susurluk yolunun 17-19. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 27-37. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 4-6. kilometrelerinde (Himmetdede geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Artvin-Şavşat yolunun 24-35. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-20. kilometrelerinde (Kemerkaya şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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