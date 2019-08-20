Egemen Bağış büyükelçi oluyor
Devlet eski Bakanı Egemen Bağış'ın Prag Büyükelçiliği'ne atanması da kesinleşti
|20 Ağustos 2019 09:09
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