Yargı paketinde savcılara ABD modeli
Yeni yargı paketi, hükümetin meclis açıldıktan sonra öncelikli işleri arasında geliyor.
|20 Ağustos 2019 09:16
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Yeni yargı paketi, hükümetin meclis açıldıktan sonra öncelikli işleri arasında geliyor.
Paket üzerinde çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Paketin içeriğine ilişkin bazı bilgiler kulislere yansımış durumda.
Özellikle ceza yargılamasında mahkumiyet ile sonuçlanması düşük ihtimal olan davalarda, savcılar dava açmak zorunda kalmayacak. Dava açmamdan önce sanıkla pazarlık yapabileceği, sanık ile savcı ceza miktarında anlaşırlarsa dava açmaya gerek kalmayacak ve ceza soruşturması sona erecek.
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